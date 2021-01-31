Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших хоррор проектов

Ничего не может так быстро восполнить нехватку острых эмоций, как прохождение стоящей игры в жанре хоррор. Мы составили подборку из 5 ужастиков, обладающие потрясающим геймплеем и продуманным сюжетом.

Outlast

Inside

RESIDENT EVIL 3

Alien: Isolation

2 499 рублей

SOMA

2 042 рублей

Outlast стала одним из первопроходцев в жанре психологических хорроров. На основе сюжета лежит история того, как журналист Майлз Апшер отправляется в заброшенную психиатрическую лечебницу, чтобы провести собственное расследование происходящих в ней событий.Из приспособлений у героя имеется только блокнот и видеокамера с ночным зрением, которая является единственным инструментом, позволяющим передвигаться по мрачной лечебнице. Еще сильнее отягощает ситуацию необходимость постоянного поиска батареек для этой камеры. Также вам не дадут расслабиться сумасшедшие существа, обитающие в этом месте.Цена:Inside была создана теми же разработчиками, что работали над воплощением проекта Limbo. Главным героем выступает мальчик, о котором нам ничего неизвестно. Сюжет начинается с того момента, как персонажу удается оторваться от стаи диких собак. С этих пор нам предстоит с помощью разбросанных вокруг предметов пытаться продвинуться вперед.На протяжении всей игры героя будут постоянно пытаться лишить жизни самым изощренными методами, причем убийцами могут послужить даже неодушевленные предметы. Игровой процесс лишен каких-либо склеек и движется беспрерывно в одной плоскости, из-за чего от Inside особенно сложно оторваться.Цена:Resident Evil 3 является ремейком оригинальной версии игры вышедшей в 1999 году. Все было переделано с нуля и теперь итоговая картинка соответствует всем современным требованиям, а геймплей стал в разы динамичнее. Сюжет ведется от лица Джилл Валлентайн — участницы тактического спецподразделения S.T.A.R.S. Нам предстоит разгрести последствия утечки вируса Т, который из-за своих мутагенных свойств превратил живые существа в аномальных тварей.Благодаря разнообразным врагам и красивым кинематографичным сценам, сопровождающие геймплей, игра постоянно держит нас в тонусе и не успевает собой наскучить.Цена:В основе Alien: Isolation была взята идея из фильм “Чужой”. Вы играете за дочь Эллен Рипли — Аманду. За вами ведется охота в лице ксеноморфа, способный выскочить из самого неожиданного места. Дать ему физический отпор возможности не предоставляется, поэтому действовать придется максимально тактично.Вам предстоит аккуратно передвигаться по локациям, изучая все предметы вокруг. На помощь героине послужит только детектор движения и другие приспособления, которые необходимо создавать самостоятельно. Данная игра подарит самые что ни на есть живые эмоции и позволит почувствовать настоящий животный страх.Цена:В SOMA главный герой Саймон магическим образом оказывается на подводной станции PATHOS-2. Она вдоль и поперек усыпана роботами, принявшие схожий с человеком облик. На протяжении всей игры нам придется выживать и то и дело ото всех прятаться.Герою предстоит выяснить, что послужило причиной гибели человечества и как он очутился на этой станции. Со временем перед Саймоном игра будет ставить более философские вопросы, заставляющие мимоходом задуматься о настоящих жизненных ценностях.Цена: