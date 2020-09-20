Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших спортивных симуляторов

Сколько бы в вашей коллекции не было игр, а все равно всегда хочется чего-то нового. В этот раз мы составили подборку для PlayStation 4 из пяти спортивных симуляторов, которые максимально реалистично погрузят в процесс и дадут лишний повод встретиться с друзьями, устроив локальный турнир.

EA SPORTS FIFA 20

По сравнению с прошлой частью, EA ввела в FIFA 20 несколько фишек, которые существенно освежили геймплей. Теперь ведение атаки стало более живым, пробитие лонгшотов сложнее, а выбор подходящего момента для удара играет еще большую роль. В этот раз разработчики решили не так сильно жадничать и повысили шанс выпадения редких карточек до адекватного уровня. Помимо соревновательного режима однозначно стоит уделить свое внимание режиму истории, где вам придется начинать карьеру с низов и дойти до самых высот.

Совсем скоро состоится дебют FIFA 21, поэтому лучше дождаться ее выхода или купить версию этого года на одной из ближайших распродажах.



Цена: 4 499 рублей (Купить в PlayStation Store)

UFC 4

UFC 4 — это игра исключительно для фанатов смешанных единоборств, которая стала чуть лучше по всем. В режиме карьеры вы создаете своего героя при помощи внушительных параметров кастомизации. В любом случае начинать придется с самого дна, постепенно изучая азы ведения боя. Помимо сражений придется работать и над медийной составляющей, участвуя в публичных конференций и устраивая различные конфликты. Все это положительно скажется на узнаваемости и росте дохода.

Одним из самых интересных новшеств в UFC 4 стало добавление режима нокаута. Оно более простое в понимании для новичка, а по своей динамике схожа с Mortal Kombat.



Цена: 4 899 рублей (Купить в PlayStation Store)

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport является главным гоночным эксклюзивом PlayStation. Если вы до этого играли только в аркады, то в начале входить в повороты будет крайне сложно, но через пару заездов втянитесь и поймете, в чем причина сильной любви игроков к гоночным симуляторам по всему миру.

Одиночная кампания состоит из трех направлений: школа вождения, испытания и знакомство с трассами. Здесь можно участвовать в следующих заездах: дрифт, картинг, ралли, обычные гонкм и time atack. Основной упор сделан на многопользовательский режим, в котором можно провести сотни часов времени.



Цена: 1 349 рублей (Купить в PlayStation Store)

NHL 20

Отношение к хоккею в нашей стране, как виду спорта особенное, этим и обуславливается высокий интерес к серии игр NHL. На первый взгляд, данная часть мало чем отличается от прошлогодней, но после нескольких игр становится ясно, что это далеко не так. Теперь какие-либо баги полностью отсутствуют, геймплей стал крайне живым, поэтому все решения придётся принимать за доли секунд.

Помимо всех привычных режимов, в NHL 20 добавили состязание на выбивание, где вы среди других игроков соревнуетесь в количестве забитых шайб в одни ворота, попутно мешая друг другу.



Цена: 4 499 рублей (Купить в PlayStation Store)

NBA 2K21

NBA 2K21 представляет собой легкий рестайлинг прошлой версии. Теперь совсем необязательно донатить огромные суммы, чтобы собрать приличный состав для игры в многопользовательском режиме. Систему бросков полностью переработали. Теперь необходимо следить не только за точностью, но и его углом. Процесс стал действительно более сложным, но оттого и более интересным и разнообразным.

В NBA 2K21 присутствуют три режима игры: MyCAREER, MyTEAM и MyLEAGUE. В первом вам предстоит пройти карьеру, дойдя с нуля до самых высот, второй сформировать собственную баскетбольную команду и в третьем вести состязания в многопользовательском режиме.



Цена: 3 999 рублей (Купить в PlayStation Store)
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