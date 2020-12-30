Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 обязательных для прохождения игр

Совсем скоро настанет пора новогодних праздников, а значит у всех появятся в запасе несколько дней, которые можно посвятить беззаботному прохождению игр. Мы составили подборку из 5 потрясающих AAA-тайтлов. Если вы до сих пор не ознакомились хоть одним из них, то самое время поставить его на загрузку!

Red Dead Redemption 2

3 999

Ведьмак 3: Дикая Охота

1 799

Metro Exodus

God of War

Жизнь после (Days Gone)

4 499

В Red Dead Redemption 2 все действия развиваются на рубеже завершения свободных времен Дикого Запада. Теперь в Америке все большую роль начинает играть закон, а не грубая сила. Главный герой Артур Морган и банда Ван дер Линде, в которой он и состоит в корне с этим не согласны. После неудачного ограбления они вынуждены скрываться от федеральных властей и искать новые способы для заработка такого количества денег, хвативших чтобы навсегда уйти в закат от преступных дел.RDR 2, как хороший сериал держит вас в напряжении на протяжении всего сюжета, и после каждой пройденной миссии хочется пройти еще одну в этот раз самую последнюю за сегодня. Весь игровой мир сильно оживляют сотни видов диких животных, спрятанные тайники с сокровищами, побочные задания и ситсема кармы.Цена:Ведьмак 3: Дикая Охота вышла около 5 лет назад, и до сих пор считается одной из самых культовых игр. Она способна за несколько часов геймплея покорить собой и засосать на недели вперед. Вы играете за ведьмака Геральтата из Ривии, который отправляется на поиски Цириллы, обладающей необычайными способностями. Ей угрожает опасность в виде Дикой Охоты — вооруженное войско призрачных всадников народа Ольх, которые хотят заполучить силу героини.На протяжении всей истории вам предстоит по крупицам собирать информацию о Цири и вести постоянные бои с попавшими вам под руку врагами. После прохождения основной сюжетной линии вас будут ждать не менее интересные второстепенные задания, а также дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино».Цена: :Metro Exodus основана на одноименном произведении Дмитрия Глуховского. Действия развиваются в 2033 году после того, как 20 лет назад мир был непоправимо разрушен ядерной войной: большинство людей погибли, поражена почва земли, а животные мутировали в отвратительных существ. Главный герой Артем верит, что помимо Москвы еще остались пригодные для жизни места.Вам предстоит отправиться в длительное путешествие по всей России на поезде Аврора вместе с группой выживших. Вы узнаете, насколько быстро человек способен превратиться в безнравственное животное в условиях тотального дефицита ресурсов и как те же условия могут сплотить отряд еще до поры незнакомых людей.Цена:В последней вышедшей части God of War Кратос вместе со своим сыном Атреем отправляются в путь к самой высокой вершине всех миров, чтобы исполнить последнюю волю погибшей жены — развеять ее прах.Кратос хочет, чтобы его сын прожил спокойную размеренную жизнь и до последнего скрывает, что он является полубогом с невиданными силами. Но тайное всегда становится явным, и в одном из сражений в Атрее просыпаются его силы. На протяжении всей игры мы будем видеть, как сын бога войны становится более мужественным и постепенно осваивает искусство боя, а в Кратосе просыпается добродушие.Цена:В Days Gone после глобальной пандемии жизнь во всем мире поделилась на до и после. Подавляющее большинство населения погибло, а часть выживших превратилось в стойких зомби — фриков. Главный герой Дикон Сент-Джон бывший байкер, а ныне наемник желает узнать осталась ли его супруга жива после трагического крушения вертолета. Построением игровых катсцен занимались те же люди, что снимают большое кино, от этого сюжетный накал передается наиболее точно.Вы будете рассекать по открытому миру на байке с крайне реалистичной физикой управления. Со временем его можно прокачать в одном из лагерей с выжившими. Во время боя можно использовать холодное, огнестрельное и метальное оружие. Из последнего наиболее эффективным и эффектным является напалм, позволяющий за раз поджечь десятки врагов.Цена: :