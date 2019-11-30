Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябре? Топ 5 атмосферных шутеров

Шутеры — это один из бессметных жанров, ведь ничто так не может надоесть, как стрелять по бесчисленному количеству противников. Но куда приятнее, когда игра погружает тебя в свой проработанный до деталей мир и дарит ценный игровой опыт. Итак, в этот раз мы составили подборку из 5 стоящих шутеров для PS 4 со своей атмосферой.

Control

Metro Exodus

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Titanfall 2

Главная героиня Джесси Фейден попадает в штаб-квартиру Федерального Бюро Контроля, чтобы найти своего брата, которого похитила данная организация семнадцать лет назад. Джесси узнает, что директор совершил самоубийство и обнаруживает пистолет, оказывающийся предметом силы. После этого с ней происходят паранормальные явления, проявляющиеся телепортацией в другие пространства.Вначале игры система боевки может показаться немного скучной, но со временем будет открываться все больше способностей, а уровень сложности врагов только повышаться. Причем просто закликать врага точно не получится, придется постоянно менять свою позицию и использовать весь арсенал перков. Весь игровой процесс сопровождается мистической музыкой, которая дополнительную атмосферность, как в хорошем триллере.Цена:В Metro Exodus действия происходят в Москве после ядерного взрыва. Вам придется исследовать мир вместе с главным героем Артемом. Все игровое пространство ощущается действительно живым и, к примеру, после зачистки лагеря бандитов, ваши союзники обсудят с вами это.Убивать мутированных существ можно с помощью различного метательного огнестрельного оружия, которого со временем будет модифицироваться. Пожалуй, одним из самых приятных моментов игры является ее родные глазу локации, состоящие из знакомых панельных домов, УАЗиков, разрисованных стен подъездов, ковров, электровышек и многое другое. Все это и позволяет создать атмосферу жизни после постапокалипсиса.Цена:Titanfall 2 — это фантастический шутер, где вы играете за рядового Джека Купера, который получил возможность сражаться вместе с боевым мехом БТ-7274, ставший для него надежным напарником. Сам главный герой умеет быстро передвигаться, а также прыгать по стенам и крышам. Сюжет игры строится на конфликте между колонией, которая пытается избавиться от давления со стороны корпорации IMC. В Titanfall 2 вам предстоит штурмовать базы врагов, сражаться с титанами и главными боссами. Игра вышла еще в 2016 году, поэтому ее лучше купить на распродаже или получить бесплатно в декабре, как подписчик PS Plus.Цена: