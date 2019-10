Во что поиграть на PlayStation 4 в октябре? Топ 5 игр со скидкой до 85%

Если 5 лет назад когда только вышла PlayStation 4, многие возмущались от того, что в PlayStation Store было не так много доступных игр, то сейчас ситуация совсем обратная. Годных игр теперь настолько много, что вокруг этого многообразия начинаешь просто теряться. В этот раз мы составили топ из 5 стоящих игр, которые сейчас можно купить по очень хорошей цене.

Ведьмак 3: Дикая Охота

1 799

Battlefield - Юбилейный набор

5 799

Семейный набор от EA

2 299

Prototype Biohazard Bundle

3 999

V-Rally 4

3 799

Ведьмак 3: Дикая Охота — это культовая игра в жанре RPG от студии CD Projekt RED, создававшая ее целых четыре года. Главный герой ведьмак по имени Геральт отправляется в путешествие за девушкой Цири, обладающей фантастическими способностями. Все действия происходят в открытом мире колоссальных размеров с атмосферой зловещей средневековой Европы. Вам предстоит пройти через неисчислимое количество заданий, результаты которых напрямую повлияют на дальнейшее развитие сюжета. Знакомство с этой игрой просто обязательно, тем более на нее сейчас действует большая скидка.Цена:Еще одним интересным лотом в нашей подборке является пак Battlefield - Юбилейный набор, состоящий сразу из трех игр: Battlefield 1 Революция, Battlefield 4 Premium Edition и Battlefield Hardline Ultimate Edition. Мы же расскажем только о первой. Battlefield 1 Революция — это шутер от первого лица, где все события развиваются во времена Первой мировой войны. В игре доступно огромное количество старого оружия, которые были воссоздали по оригинальным чертежам тех лет. Еще в Battlefield 1 можно вести бой на совершенно различной боевой технике: бронемашина, мотоцикл, катер, аэроплан, бронепоездами, дирижаблями и лошадьми. Когда вам наскучит сюжетная линия, то можно перейти в мультипользовательский режим, где можно устраивать масштабные бои с количеством игроков до 64 человек.Цена:Electronic Arts выпустила выгодный вариант для покупки, состоящий из трех игр для всей семьи. Первое, это аркада Need for Speed, ставшая перезапуском культовой серии ночных гонок. В игре есть обширная сюжетная линия, которая сопровождается видеороликами с реальными актерами.Второе, атмосферная головоломка Unravel, где нужно играть за маленькое вязанное существо Ярни, ищущее воспоминания об утерянной семье. Суть игры заключается в том, чтобы проходить уровни при помощи клуба ниток и взаимодействия с окружающими предметами.Третье, это шутер Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, в котором растения ведут ожесточенную борьбу против зомби. Теперь пользователям доступен открытый мир, а вести бои можно за обе стороны.Цена:Prototype Biohazard Bundle — это переиздание игры Prototype, вышедшая в 2009 году. В городе Манхэттен быстрыми темпами развивается эпидемия неизвестного вируса, который превращает граждан в страшных зомби. Главный герой Алекс Мерсер просыпается морге и обнаруживает у себя сверхспособности: неуязвимость к пулям, высоко прыгать, кидать тяжёлые предметы, бегать по стенам. За персонажем идет постоянная охота со стороны спецслужб, считающее его виновником эпидемии. Со временем у героя открываются все более сильные типы мутаций.Цена:V-Rally 4 представляет собой максимально реалистичную раллийную гонку с хорошо проработанными локациями. Здесь вы можете запросто потерять управление и вылететь с трассы, но ведь чем сложнее, тем интереснее играть, поэтому прийти первым к финишу хочется особенно сильно. Сами гонки размещены по всем континентам Земли и покататься можно даже по российским территориям. Всего доступно пять различных заездов: классическое ралли, ралли-кросс, гонки на багги, заезд на склон и экстремальная джимхана.Цена: