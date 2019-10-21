Во что поиграть на PlayStation 4 в октябре? Топ 5 игр со скидкой до 85%

2019-10-21, Автор - Марсель Гарипов; [97]
Если 5 лет назад когда только вышла PlayStation 4, многие возмущались от того, что в PlayStation Store было не так много доступных игр, то сейчас ситуация совсем обратная. Годных игр теперь настолько много, что вокруг этого многообразия начинаешь просто теряться. В этот раз мы составили топ из 5 стоящих игр, которые сейчас можно купить по очень хорошей цене.

Ведьмак 3: Дикая Охота

Ведьмак 3: Дикая Охота — это культовая игра в жанре RPG от студии CD Projekt RED, создававшая ее целых четыре года. Главный герой ведьмак по имени Геральт отправляется в путешествие за девушкой Цири, обладающей фантастическими способностями. Все действия происходят в открытом мире колоссальных размеров с атмосферой зловещей средневековой Европы. Вам предстоит пройти через неисчислимое количество заданий, результаты которых напрямую повлияют на дальнейшее развитие сюжета. Знакомство с этой игрой просто обязательно, тем более на нее сейчас действует большая скидка. Цена: 1 799 649 рублей (Купить в PlayStation Store)

Battlefield - Юбилейный набор

Еще одним интересным лотом в нашей подборке является пак Battlefield - Юбилейный набор, состоящий сразу из трех игр: Battlefield 1 Революция, Battlefield 4 Premium Edition и Battlefield Hardline Ultimate Edition. Мы же расскажем только о первой. Battlefield 1 Революция — это шутер от первого лица, где все события развиваются во времена Первой мировой войны. В игре доступно огромное количество старого оружия, которые были воссоздали по оригинальным чертежам тех лет. Еще в Battlefield 1 можно вести бой на совершенно различной боевой технике: бронемашина, мотоцикл, катер, аэроплан, бронепоездами, дирижаблями и лошадьми. Когда вам наскучит сюжетная линия, то можно перейти в мультипользовательский режим, где можно устраивать масштабные бои с количеством игроков до 64 человек. Цена: 5 799 899 рублей (Купить в PlayStation Store)

Семейный набор от EA

Electronic Arts выпустила выгодный вариант для покупки, состоящий из трех игр для всей семьи. Первое, это аркада Need for Speed, ставшая перезапуском культовой серии ночных гонок. В игре есть обширная сюжетная линия, которая сопровождается видеороликами с реальными актерами.

Второе, атмосферная головоломка Unravel, где нужно играть за маленькое вязанное существо Ярни, ищущее воспоминания об утерянной семье. Суть игры заключается в том, чтобы проходить уровни при помощи клуба ниток и взаимодействия с окружающими предметами.

Третье, это шутер Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, в котором растения ведут ожесточенную борьбу против зомби. Теперь пользователям доступен открытый мир, а вести бои можно за обе стороны. Цена: 2 299 499 рублей (Купить в PlayStation Store)

Prototype Biohazard Bundle

Prototype Biohazard Bundle — это переиздание игры Prototype, вышедшая в 2009 году. В городе Манхэттен быстрыми темпами развивается эпидемия неизвестного вируса, который превращает граждан в страшных зомби. Главный герой Алекс Мерсер просыпается морге и обнаруживает у себя сверхспособности: неуязвимость к пулям, высоко прыгать, кидать тяжёлые предметы, бегать по стенам. За персонажем идет постоянная охота со стороны спецслужб, считающее его виновником эпидемии. Со временем у героя открываются все более сильные типы мутаций. Цена: 3 999 1 009 рублей (Купить в PlayStation Store)

V-Rally 4

V-Rally 4 представляет собой максимально реалистичную раллийную гонку с хорошо проработанными локациями. Здесь вы можете запросто потерять управление и вылететь с трассы, но ведь чем сложнее, тем интереснее играть, поэтому прийти первым к финишу хочется особенно сильно. Сами гонки размещены по всем континентам Земли и покататься можно даже по российским территориям. Всего доступно пять различных заездов: классическое ралли, ралли-кросс, гонки на багги, заезд на склон и экстремальная джимхана. Цена: 3 799 899 рублей (Купить в PlayStation Store)

Комментарии и отзывы
Alphacool демонстрирует новые продукты...
Alphacool демонстрирует новые продуктыУ Alphacool появилось несколько новых продуктов, это шланги, быстросъемные фитинги и адаптеры, а так же в...
Представлен смартфон ZTE Blade 20 с трой...
Представлен смартфон ZTE Blade 20 с трой Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью ZTE Blade 20, главной особенностью которой ...
Смартфон Honor V30 может получить необыч...
Смартфон Honor V30 может получить необычИндийский искатель утечек Мукул Шарма поделился фотографией чехла для смартфона Honor V30, который еще не...
Bitspower Lateral для RTX 20...
Bitspower Lateral для RTX 20Официально представлен новый водоблок под названием Bitspower Lateral, который создан специально для виде...
HTC представила Exodus 1s...
HTC представила Exodus 1sКомпания HTC, которую давно уже многие похоронили и забыли, продолжает попытки вернуться на рынок смартфо...
Xiaomi готовит 10 смартфонов с 5G...
Xiaomi готовит 10 смартфонов с 5GТехнология сотовой сети пятого поколения постепенно становится обыденностью и если вы хотите получить сма...
Huawei MediaPad M7 попал на фото...
Huawei MediaPad M7 попал на фотоНа текущий момент на рынке планшетных компьютеров банально нет серьезного или хотя бы как-того конкурента...
Фотокамера Leica S3 задержится до весны ...
Фотокамера Leica S3 задержится до весны Представленная год назад среднеформатная камера Leica S3 должна была появиться в продаже этой весной, но ...


Обзор Vsmart Live. Новый флагманский смартфон от компании VinSmartОбзор Vsmart Live. Новый флагманский смартфон от компании VinSmart
Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 128 ГБ (Verbatim 44085)Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 128 ГБ (Verbatim 44085)
Обзор KINGSTON NUCLEUM. USB Type-C хаб с HDMI и картридеромОбзор KINGSTON NUCLEUM. USB Type-C хаб с HDMI и картридером
Обзор плюсов и минусов OPPO A9 (2020) 4/128GB. Долгоиграющий смартфон с обратной зарядкойОбзор плюсов и минусов OPPO A9 (2020) 4/128GB. Долгоиграющий смартфон с обратной зарядкой
Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офисаОбзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офиса
Обзор The Horus Heresy: Legions. Страшне...
Обзор The Horus Heresy: Legions. СтрашнеОчень часто небольшие студии берут какой-то специфический и не очень популярный жанр, создают крутой прое...
Предварительный обзор Arctic Freezer 50 ...
Предварительный обзор Arctic Freezer 50 Производителям компьютерного железа в последнее время все сложнее и сложнее привлекать новую аудиторию, в...
Во что поиграть на PlayStation 4 в октяб...
Во что поиграть на PlayStation 4 в октябЕсли 5 лет назад когда только вышла PlayStation 4, многие возмущались от того, что в PlayStation Store бы...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. С...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. СВ последнее время компания Huawei лишь отходит от удара со стороны американского правительства, но это не...
Компания Braun обновила линейки бритв...
Компания Braun обновила линейки бритвЕсли разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно бы...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычн...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычнДостаточно часто разработчики выпускают интересные проекты, которые не являются ААА-релизами, но при этом...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. Неста...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. НестаВ последнее время крупные производители компьютерных корпусов стали буксовать на месте из-за отсутствия с...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шутка...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шуткаСамое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: He...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при ...
Представлен новый сервис по защите от ки...
Представлен новый сервис по защите от киРазвитие цифровых технологий неминуемо приводит к росту киберпреступлений, а это значит, что защита от ки...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версияЕсли вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor