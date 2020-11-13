Во что поиграть на PlayStation 5? Топ 5 стоящих игр

До выхода PlayStation 5 остаются считанные дни, а значит самое время поднять вопрос о том во что в ней можно поиграть. Мы составили подборку из 5 игр, большинство из которых получится начать проходить уже на момент релиза консоли.

Sackboy: A Big Adventure

Marvel's Человек-паук: Майлз Моралес

Demon’s Souls

Godfall

Call of Duty: Black Ops Cold War

Sackboy: A Big Adventure — это продолжение культовой игры LittleBigPlanet вышедшей в далеком 2009 году. Тогда она произвела настоящий фурор, показав миру, насколько глубоким и атмосферным может быть игрового пространство.В новой части все повествование идет от того же героя Сэкбоя — вязаной куклы. На его мир Крафтворлд нападает могущественный злодей Вэкс и похищает всех его друзей c целью их эксплуатации для построения машины, которая в силах превратить все вокруг в кромешную пустыню.Сэкбою предстоит выполнить старинному пророчество и стать одним из рыцарей ордена Петельчатых, ведь только им под силу защитить Крафтворлд. Сюжет можно пройти как в одиночном, так и в многопользовательском режиме.Цена:Прошлый Человек-паук был настолько удачным, что часть игроков приобретали консоль именно ради этой игры. В новой части герой Майлз Моралес получает укус от генетически модифицированного паука Озкорпа. После этих событий Питер Паркер становится его наставником и обучает всеми паучьими способностями.Майлз Моралес овладел даже большим количество умений, чем Питер Паркер. Во время боя он способен включать режим невидимки и создавать ядовитые взрывы. Сама боевика стала еще более динамичной и вариативной благодаря новым комбо и затяжным сражениям в воздухе. По сюжету в Нью-Йорке усиливается конфликт между самой крупной местной группировкой и компанией Roxxon Energy Corporation. В порыве деления власти они способны уничтожить весь город и только Майлз Моралес может им помешать.Цена:Demon’s Souls — это ремейк оригинальной части, чей релиз состоялся в 2009 году на PlayStation 3. Готический и мрачный мир средневековья здесь был воссоздан и переработан с нуля. Весь геймплей представляет собой для игрока один большой вызов, где ему придется то и дело умирать и перепроходить по несколько раз одни и те же моменты.В начале игры на выбор доступно все также 10 различных классов, каждый из которых обладает своими умениями, доспехами и стилем ведения сражений. За каждого убитого монстра вы получаете душу. За них можно усовершенствовать оружие и повышать скиллы.Цена:В Godfall вы играете за одного из последних рыцарей Валориана — богоподобных воинов, обладающих невиданной силой благодаря своим доспехам. В рамках сюжета предстоит спасти Эперион от опасности. Вам придется то и дело вступать во всевозможные стычки с врагами и подбирать к ним стратегию ведения боя. У игрока на выбор есть пять классов оружия, у каждого из которых свой уникальный стиль и сочетание ударов.Немаловажную роль играет поиск новых экипировок, которые дают существенный прирост в силе. К слову, в игре доступно 12 различных доспехов.Цена:В новой части Call of Duty: Black Ops Cold War действия развиваются в 1980-х годах во время ведения холодной войны между Америкой и Россией. Спец отряду по главе агента ЦРУ Рассела Адлера необоходимо будет вычислить советского шпиона Персее и помешать ему во вмешательстве хода истории.Сражения будут происходить практически на всех континентах. Вы побываете в Северной и Южной Америке, Азии, Турции, Вьетнаме, СССР, Восточном Берлине. Ощущения от ведения боя сильно дополнит новый геймпад DualSense, благодаря которому каждое оружие будет обладать своей силой отдачи.Цена: