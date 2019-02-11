Компания Nikola официально представит водородный полуприцеп Nikola Two и Nikola Tre 16-17 апреля в Фениксе.

Nikola планирует продолжать работать над водородными грузовиками, так что в ближайшее время он не собирается переключаться на электрические полуприцепы. В отчете говорится, что водород выгоднее для дальних поездок, а стартап предполагает увидеть в 50 раз больше заказов на гибриды, чем его электрические полуприцепы. Тем не менее, компания утверждает, что электромобили особенно полезны для городских дорог и мало чувствительны к весу. Ожидается, что европейское тестирование последнего полуприцепа начнется в следующем году.