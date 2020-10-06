Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Aspherical II VM оценен в $950

Компания Cosina представила объектив Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Aspherical II VM, который приходит на смену выпущенной в 2013 году модели первого поколения. Новинка характеризуется переработанной оптической системой, компактным корпусом, металлической конструкцией, версиями с многослойным (MC) и с однослойным покрытиями (SC), совместимостью с камерами с байонетами Vessa и M (не Bessa L и R), углом поля зрения 46,3º, диафрагмой f/1,5-f/16, 12-лепестковой диафрагмой, оптической схемой из 8 элементов в 7 группах, включая 1 асферический элемент, минимальной дистанцией для фокусировки 0,7 м, диаметром для фильтра 43 мм, диаметром 55,3 мм, длиной 36,9 мм, массой 198 г для алюминиевых вариантов и 255 г для латунного. Старт продаж намечен на 22 октября по цене в 950 долларов для алюминиевых вариантов и 1100 долларов для латунного.