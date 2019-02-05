Volkswagen будет использовать аккумуляторы Tesla на своих зарядных станциях

Volkswagen объявил, что будет использовать аккумуляторные батареи Tesla Powerpack в более 100 своих зарядных станциях Electrify America в США.

Аккумуляторные блоки, которые будут установлены в течение 2019 года, будут размещены в регионах с более высокой концентрацией владельцев электромобилей, чтобы обеспечить электроэнергию в тяжелый пик. Они будут в основном размещены на зарядных станциях на западном побережье. Блоки питания, используемые на зарядных станциях Electricfy America, будут иметь мощность 350 кВт / ч и будут способны к быстрой зарядке 210 кВт. Volkswagen Electrify America работает над созданием инфраструктуры для зарядки и в настоящее время эксплуатирует около 500 станций по всей стране, включая первые зарядные устройства мощностью 350 кВт в Калифорнии.