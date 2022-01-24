Volkswagen демонстрирует электрический микроавтобус Buzz

Сегодня был продемонстрирован электрический микроавтобус Buzz, запуск которого запланирован на 9 марта 2022 года. Последний официальный тизер от Volkswagen еще больше освещает захватывающий электромобиль. Volkswagen выпустил официальное видео, на котором показано, как новый электрический микроавтобус выезжает из сборочного завода в Ганновере, Германия.

Buzz был разработан и изготовлен подразделением Volkswagen по производству коммерческих автомобилей Volkswagen Nutzfahrzeuge, а две замаскированные единицы электрического микроавтобуса были показаны в видео, выезжающем из сборочного цеха в Ганновере. Прошло пять лет прогресса и активности с тех пор, как Volkswagen обнародовал свои планы по производству электрических микроавтобусов в 2017 году. Компания смогла достичь цели, установленной на 2022 год. Buzz, новое лицо Volkswagen с нулевым уровнем выбросов среди своей линейки микроавтобусов.
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