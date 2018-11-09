Volkswagen готовит недорогой электромобиль

Компания Volkswagen решила тоже двигаться в сторону электрических автомобилей и создавать не только дорогостоящие модели, но и более доступные варианты. Например, в сети появилась информация о том, что автомобиль нового поколения на электроприводе будет стоить всего 20 тысяч евро. Это минимальная цена за базовую версию, но разве это не прорыв? Купить дизельный автомобиль Volkswagen за аналогичную сумму довольно проблематично, а теперь у вас будет возможность получить действительно доступное авто, которое работает не от бензина. Можно вообще забыть о поездках на заправку, ведь зарядить автомобиль для поездки можно буквально у себя в гараже или на каких-то общественных зарядных станциях. И это заметно дешевле, чем заправлять свой автомобиль топливом, уж поверьте.