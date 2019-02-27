Volkswagen и Ford могут объединиться

Компании VW и Ford могут объединиться для дальнейшего партнерства. Источники жернала Wall Street утверждают, что VW предварительно согласился инвестировать в общей сложности 1,7 миллиарда долларов в дочернюю компанию Ford, ориентированную на автономию, и превратить ее в равноправное совместное предприятие. В то время как точные планы партнерства не были упомянуты, VW может представить ряд связанных с этим усилий, в том числе бренд мобильности Moia, а также группу автономного интеллектуального вождения Audi. VW и Ford не прокомментировали очевидную утечку. Но тем не менее, генеральный директор Ford Джим Хакетт заявил в январе, что первоначальная команда VW была «фундаментальной основой».