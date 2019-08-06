Volkswagen и его новинка суперэлектрокара

Немаловажным оказалась и регенерация электроэнергии самим спорткаром. К окончанию заезда ID.R восстановил 9,87% заряда аккумулятора. Работа генератора — отдельная заслуга инженеров Volkswagen. Вместо дизеля использовался глицерин, проявивший себя значительно лучше традиционного топлива как с позиции экологичности, так и с точки зрения эффективности.Максимальная скорость движения Volkswagen ID.R составила 273 км/ч, минимальная — 83 км/ч. Для снижения сопротивления движению и повышения эффективности работы литий-ионных батарей использовалась специальная система, которая была задействована во время заезда 20 раз. При нажатии всего на одну кнопку пилот мог отрегулировать заднее крыло, снизив сопротивление, либо наоборот увеличить прижимную силу. В спокойном состоянии на шею человека давит около пяти килограммов веса собственной головы и 1,5-килограммовый шлем. Во время перегрузок в 3,49G голова Романа стала весить около 20 килограммов. Для того чтобы выдержать такой заезд, пилоту пришлось провести не один день в спортзале.В опубликованной статистике по заезду компания рассказывает о проведенном заезде глазами пилота и техников. Во время движения Роману Дюма пришлось испытывать нагрузки, которые в три раза превышают его собственный вес. Сам пилот отметил, что по сравнению с классическими гонками, в этот раз он переносил более высокие скорости и очень резкие перегрузки во время торможения. Судя по показаниям датчиков, они колебались от 3G до 3,49G.В начале июня суперкар Volkswagen ID.R установил новый рекорд по преодолению 20,8-километровой трассы «Северная петля» (Nordschleife) всего за 6:05,336 минуты на средней скорости в 204,96 км/ч. Потребление энергии при этом составило всего 24,7 кВт•ч. По сравнению с моделью Porsche 911 GT3 болид Volkswagen тратил на четверть меньше энергии за один круг.