Volkswagen перейдёт на формат зарядок Tesla

Вероятно, автомобильная компания Tesla одержала победу на рынке электрокаров, потому что крупные конкуренты вынуждены использовать её стандарты. На прошлой неделе компании Ford, GM, Volvo, Polestar и Rivian официально объявили о планах использовать разъёмы для зарядки компании Tesla в своих автомобилях, чтобы иметь возможность задействовать единый формат зарядных станций. Конечно, на рынке всё ещё есть несколько крупных производителей, которые пока что не готовы переходить на стандартные зарядки крупнейшего конкурента, но ситуация может резко измениться в ближайшие дни. Volkswagen, один из крупнейших автопроизводителей в мире (концерн производит также марки Audi, Bentley, Bugatti, Porsche и Lamborghini) заявил, что находится в переговорах с Tesla о внедрении фирменных портов для зарядки в своих электромобилях.

Это заявление последовало за новостью о том, что Electrify America, оператор зарядных станций компании Volkswagen, скоро начнёт устанавливать разъёмы для зарядки Tesla и, вероятно, откажется от использования своих собственных форматов. Присоединение компании Volkswagen к растущему союзу NACS (союз производителей электрокаров, которые используют единый стандарт зарядки, разработанный Tesla) будет значительным достижением для генерального директора Tesla Илона Маска. Ведь если Volkswagen перейдёт на использование стандарта NACS, то, вероятно, другие европейские бренды, такие как BMW и Mercedes, последуют его примеру.