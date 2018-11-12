Volkswagen позволит Siri разблокировать свои автомобили

Volkswagen расширяет свои связи с Apple в своем приложении VW Car-Net. Пользователи iOS теперь могут использовать Siri для блокировки и разблокировки своего автомобиля, проверки пробега, уровня топлива. Siri может помочь вам запустить и остановить сеанс зарядки для своего электрического автомобиля или включения дефростера. Приложение может устанавливать определенную температуру и определять местонахождение автомобиля.

Приложение Car-Net не является бесплатным и взимает определенную плату за подписку в месяц. Apple дебютировала Siri Shortcuts с iOS 12, которая требуется для новой функции Volkswagen. Тем временем Amazon постоянно работает над тем, чтобы интегрировать своего помощника Alexa в автомобили.