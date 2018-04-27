Volvo готовит перемены

2018-04-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Volvo; [46]
Компания Volvo заявила, что к концу 2025 года каждый второй автомобиль компании будет работать на электричестве. Для этого производитель уже развивает технологии и надеется, что другие компании будут делать тоже самое. Уже сейчас есть достаточно большое количество электрических автомобилей, которые неплохо себя показывают — они не загрязняют окружающую среду, плюс на них не нужно тратить бензин, а только электричеством заряжать. Это намного дешевле, да и в последнее время больше компаний стали обращать на этот рынок внимание. Зачем мне кататься на заправку каждый день, если я могу зарядить свой автомобиль от обычной розетки за ночь и потом три дня кататься по городу совершенно без страха, что бензин станет дороже? Вот исходя из этих проблем компания Volvo и решила перейти на другой вариант топлива.


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