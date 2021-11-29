Volvo инвестирует в стартап Spectralics, специализирующийся на технологиях обработки изображений

Volvo объявила, что инвестировала в стартап Spectralics, специализирующийся на технологиях визуализации, компания работает над новой технологией дисплеев на лобовом стекле. Эта новая технология может позволить использовать проекционные дисплеи с широким полем обзора, позволяя использовать все лобовое стекло в качестве проекционного дисплея.

Основываясь на опыте разработки аэрокосмических технологий, израильская компания Spectralics создает современную визуализацию и оптическую инфраструктуру, включающую материалы, оборудование и программное обеспечение, что позволяет использовать широкий спектр передовых оптических возможностей. Одним из основных решений компании является многослойный тонкий сумматор (MLTC), который представляет собой новый тип тонкой оптической «пленки», применимый к прозрачным поверхностям любых форм и размеров. Эта технология, интегрированная в лобовое стекло или окна автомобиля, может использоваться для наложения изображений на стекло.