Воздушное такси Bell

На выставке CES 2019 в Лас-Вегасе компания Bell представила последнюю версию своего самолета Nexus VTOL, который разрабатывается в качестве предпочтительной платформы для программы воздушного такси Uber Elevate.

Nexus VTOL выглядит как малогабаритный дрон. Самолет весом 3 тонны оснащен шестью 2,4 метровыми шарнирно-сочлененными канальными вентиляторами, которые позволяют платформе подниматься с земли вертикально, как традиционный вертолет, перед поворотом на 90 градусов, что позволяет быстрее летать, как самолет.

Приземляться так же просто, повернув вентиляторы обратно в исходное положение и осторожно опуститься. А поскольку Nexus использует гибридную систему электропитания, он должен летать тише и эффективнее, чем обычные вертолеты.

Nexus будет перевозить четырех пассажиров и одного пилота на расстояние до 240км и сможет преодолеть это расстояние всего за один час. Компания планирует начать летные испытания самолета к 2023 году и вскоре после этого приступить к коммерческим операциям.