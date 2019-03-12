Возрождение легендарного автомобиля Bugatti Baby II

На свое 110-летие Французский производитель автомобилей Bugatti выпустил с ограниченным тиражом электрический автомобиль Bugatti Baby II.

Он имеет схожий дизайн корпуса автомобиля первой версии, хотя Baby II будет в три четверти больше, чем оригинал, и имеет 3D-печатную рамку. Внутри возрожденного автомобиля находится задний привод с электроприводом от аккумулятора со съемными литий-ионными аккумуляторами. Автомобиль имеет два различных режима мощности: «детский режим», который развивает скорость до 20 км/ч и «режим для взрослых», который достигает максимальной скорости 45 км/ч.

Для людей, которые не могут набрать достаточную скорость, доступно дополнительное обновление, которое открывает «Ключ скорости». Это позволяет водителям использовать до 10 кВт мощности и снимает ограничения скорости, чтобы довести автомобиль до предела. Baby II будет оснащен традиционной отделкой Bugatti French Racing Blue и колесами из алюминиевого сплава с восемью спицами, что придает ему вид классического гонщика. Стоимость автомобиля будет оставлять 33 000 долларов.