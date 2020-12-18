Возврат CyberPunk 2077 на Sony PlayStation

Sony Interactive Entertainment стремится к тому, чтобы все клиенты были довольны игровыми впечатлениями и поэтому было принято решение по возврату средств, потраченных на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. Cyberpunk 2077 была удалена из PlayStation Store на неопределённый срок. После подтверждения, что пользователь приобрел Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнем процесс возврата средств. Удаление игры из PlayStation Store было принято после дискуссии разработчиков CD Projekt с Sony.

В зависимости от региона, пользователь может получить доступ к специальной странице Sony. По-прежнему можно покупать физические копии игры в магазинах розничной торговли и заказывать их по почте. Все копии игры, цифровые или физические и будут получать полную поддержку и все необходимые обновления.