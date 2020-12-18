Возврат CyberPunk 2077 на Sony PlayStation

Sony Interactive Entertainment стремится к тому, чтобы все клиенты были довольны игровыми впечатлениями и поэтому было принято решение по возврату средств, потраченных на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. Cyberpunk 2077 была удалена из PlayStation Store на неопределённый срок. После подтверждения, что пользователь приобрел Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнем процесс возврата средств. Удаление игры из PlayStation Store было принято после дискуссии разработчиков CD Projekt с Sony.

В зависимости от региона, пользователь может получить доступ к специальной странице Sony. По-прежнему можно покупать физические копии игры в магазинах розничной торговли и заказывать их по почте. Все копии игры, цифровые или физические и будут получать полную поддержку и все необходимые обновления.
Комментарии и отзывы CyberPunk 2077
Обзоры:
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Лучший микрофон для стримера. HyperX QuadCastЛучший микрофон для стримера. HyperX QuadCast
Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателямиОбзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями
Новости:
У HomePod mini проблемы с подключением к интернету

Компания Apple достаточно поздно вышла на рынок умных колонок, когда все крупные производители уже давно ...
PlayStation 5 продается в пять раз лучше конкурента

С момента старта продаж консолей нового поколения на территории Японии прошла почти неделя и разработчики...
Глава PlayStation считает, что памяти в PS5 хватит всем

У консолей нового поколения, как известно, не очень много памяти — производитель решил использовать тверд...
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Лучшая флешка. SanDisk Ultra LuxeЛучшая флешка. SanDisk Ultra Luxe
Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google HomeОбзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google Home
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4
ZTE Blade V2021 5G с Dimensity 720 дебют...
ZTE Blade V2021 5G с Dimensity 720 дебютZTE наконец-то выпустила Blade V2021 5G в Китае. ...
Неттоп Chuwi LarkBox Pro оценен в $220...
Неттоп Chuwi LarkBox Pro оценен в $220Компания Chuwi выпустила миниатюрный компьютер LarkBox Pro, который может похвастаться корпусом с габарит...
У Sony проблемы с продажей PS5 в Индии...
У Sony проблемы с продажей PS5 в ИндииВозникла довольно интересная ситуация — до релиза PS5 осталось совсем немного, компания Sony уже готовит ...
Питер Паркер будет выглядеть совсем инач...
Питер Паркер будет выглядеть совсем иначПитер Паркер подвергся серьезным изменениям в PlayStation 5. ...
IMILAB EC2 отдают со скидкой...
IMILAB EC2 отдают со скидкойНа протяжении длительного времени пользователи считали, что камеры для видеонаблюдения стоят безумных ден...
EK выпускает водоблок QuantumX Delta TEC...
EK выпускает водоблок QuantumX Delta TECEK объявляет о выпуске нового водоблока EK-QuantumX Delta TEC, совместно с Intel разработала решение ново...
Gigabyte выпустила свои видеокарты серии...
Gigabyte выпустила свои видеокарты серииКомпания Gigabyte выпустила пять видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на базе архитектуры NVIDIA Am...
Acer представила новые ноутбуки серий Sw...
Acer представила новые ноутбуки серий SwС запуском Intel процессоров Tiger Lake Core 11-го поколения различные бренды начали выпуск новых или обн...
Твердотельные накопители станут дешевле...
Твердотельные накопители станут дешевлеАмериканская аналитическая компания TrendForce, которая отвечает за рынок компьютерного железа, сообщила,...
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая з...
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зК заботе об окружающей среде вынужденно присоединятся все будущие пользователи устройств Apple. Первой «л...
Флагман Oppo Find X3 получит 3K-дисплей...
Флагман Oppo Find X3 получит 3K-дисплейСетевые источники поделились очередной порцией подробностей о флагманском смартфоне Oppo Find X3, который...
OneLeaks раскрыл дизайн Samsung Galaxy S...
OneLeaks раскрыл дизайн Samsung Galaxy SАвторитетный искатель утечек OnLeaks опубликовал качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Gala...
Лучшая флешка. SanDisk Ultra LuxeЛучшая флешка. SanDisk Ultra Luxe
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисовОбзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов
Обзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублейОбзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублей
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac ProОбзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro
Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor