Все игры и консоли Microsoft резко подорожали

Вчера компания Microsoft официально объявила о немедленном повышении цен на всю продукцию Xbox по всему миру — изменения затронули консоли, контроллеры, аксессуары, а также фирменные игры компании. Больше всего подорожали сами консоли — Xbox Series X прибавил 100 к базовой цене, а версия Galaxy Black Special Edition — сразу 130 долларов. Xbox Series S тоже не осталась в стороне — эта консоль стала дороже примерно на 80 долларов, что для бюджетной модели очень даже заметный прирост. Контроллеры и гарнитуры также получили прибавку к цене — в зависимости от модели, цены выросли от 5 до 40 долларов.

Но особое внимание стоит уделить играм — уже с этого праздничного сезона некоторые новые тайтлы от Microsoft будут стоить не 70 долларов, как раньше, а 80 долларов за стандартное издание. Единственное, что осталось без изменений — это подписка Game Pass. Учитывая рост цен на игры, она становится ещё более привлекательной, ведь в ней представлены все игры Microsoft и множество сторонних проектов за условные 10 долларов в месяц. Да, теперь это гораздо выгоднее, но в будущем с учётом возможного дальнейшего роста цен на игры подписка тоже может подорожать. Интересно, что Microsoft объясняет рост цен рыночными условиями и увеличением затрат на разработку — по сути, ссылаясь на пошлины и инфляцию. Однако несложно заметить, что компания могла просто воспользоваться моментом — совсем недавно Nintendo тоже подняла цены и выпустила собственный эксклюзив за 80 долларов.