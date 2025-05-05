Все игры и консоли Microsoft резко подорожали

Но особое внимание стоит уделить играм — уже с этого праздничного сезона некоторые новые тайтлы от Microsoft будут стоить не 70 долларов, как раньше, а 80 долларов за стандартное издание. Единственное, что осталось без изменений — это подписка Game Pass. Учитывая рост цен на игры, она становится ещё более привлекательной, ведь в ней представлены все игры Microsoft и множество сторонних проектов за условные 10 долларов в месяц. Да, теперь это гораздо выгоднее, но в будущем с учётом возможного дальнейшего роста цен на игры подписка тоже может подорожать. Интересно, что Microsoft объясняет рост цен рыночными условиями и увеличением затрат на разработку — по сути, ссылаясь на пошлины и инфляцию. Однако несложно заметить, что компания могла просто воспользоваться моментом — совсем недавно Nintendo тоже подняла цены и выпустила собственный эксклюзив за 80 долларов.