Все новые игры Super Mario анонсированы для Nintendo Switch

Super Mario отмечает свое 35-летие.

Super Mario All-Stars

Nintendo анонсировала новую игру Super Mario Bros. К 35 летию Anniversary Direct демонстрируют целый ряд новых игр, которые появятся на консоли Nintendo Switch.

Mario Kart Live: Домашняя трасса

Super Mario All-Stars - это классическая игра Super NES включает обновленные версии Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 и Super Mario Bros. 3 с 16-битной графикой. Полный пакет игры теперь доступен для пользователей Nintendo Switch Online.Nintendo объединилась с Velan Studios, чтобы создать новую классную игру Mario Kart, которая будет основана на вашем реальном окружении. Вы будете гоняться на физическом картинге. Игра будет взаимодействовать с бустами и внутриигровыми предметами на вашем Nintendo Switch и соответствующим образом реагировать в реальном мире. В нее также можно играть до четырех игроков в локальном многопользовательском режиме.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury (12 февраля 2021 г.)

Super Mario Bros. 35 (1 октября 2020 г.)

Super Mario 3D World будет включать в себя сетевой и локальный многопользовательский режим, а также другие новые дополнения, которые Nintendo планирует представить позже.Super Mario в жанре Battle Royale! Super Mario Bros. 35 объединяет 35 игроков друг с другом, чтобы стать последним Марио, участвующим в извращенной версии оригинальной игры. Любой противник, которого вы победите во время матча, будет отправлен на курсы других игроков, и наоборот. Эта игра будет доступна только в цифровом формате для подписчиков Nintendo Switch Online.