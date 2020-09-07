Все новые игры Super Mario анонсированы для Nintendo Switch

Super Mario отмечает свое 35-летие.

Nintendo анонсировала новую игру Super Mario Bros. К 35 летию Anniversary Direct демонстрируют целый ряд новых игр, которые появятся на консоли Nintendo Switch.

Super Mario All-Stars

Super Mario All-Stars - это классическая игра Super NES включает обновленные версии Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 и Super Mario Bros. 3 с 16-битной графикой. Полный пакет игры теперь доступен для пользователей Nintendo Switch Online.

Mario Kart Live: Домашняя трасса

Nintendo объединилась с Velan Studios, чтобы создать новую классную игру Mario Kart, которая будет основана на вашем реальном окружении. Вы будете гоняться на физическом картинге. Игра будет взаимодействовать с бустами и внутриигровыми предметами на вашем Nintendo Switch и соответствующим образом реагировать в реальном мире. В нее также можно играть до четырех игроков в локальном многопользовательском режиме.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury (12 февраля 2021 г.)

Super Mario 3D World будет включать в себя сетевой и локальный многопользовательский режим, а также другие новые дополнения, которые Nintendo планирует представить позже.

Super Mario Bros. 35 (1 октября 2020 г.)

Super Mario в жанре Battle Royale! Super Mario Bros. 35 объединяет 35 игроков друг с другом, чтобы стать последним Марио, участвующим в извращенной версии оригинальной игры. Любой противник, которого вы победите во время матча, будет отправлен на курсы других игроков, и наоборот. Эта игра будет доступна только в цифровом формате для подписчиков Nintendo Switch Online.

Комментарии и отзывы Nintendo Switch
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Новости:
Halo: Infinite перенесен на 2021 год

Компания 343 Industries объявила о переносе игры Halo: Infinite. Об этом мы узнали из официальной страниц...
Объявлены системные требования Marvel's Avengers для ПК-версии

До выхода бета-версии компания Square Enix объявила системные требования игры Marvel's Avengers для ПК-ве...
Игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 12 игр в хранилище

На этой неделе игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 12 игр в библиотеку. После удаления ранее, вид...
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышкаОбзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройствомОбзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством
Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)
Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Apple хочет продать очень много iPhone 1...
Apple хочет продать очень много iPhone 1Инсайдеры, которые достаточно тесно связаны с компанией Apple, рассказали весьма интересную информацию о ...
Oppo Reno 4 Pro выйдет в Индии...
Oppo Reno 4 Pro выйдет в ИндииПоявилась достаточно интересная информация о смартфоне Oppo Reno 4 Pro, который, если верить инсайдерам, ...
Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный в...
Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный вВидеорегистраторы, выполненные в виде накладки на салонное зеркало, имеют сразу несколько преимуществ отн...
Конференция Xbox Games Showcase будет по...
Конференция Xbox Games Showcase будет поНа следующей неделе Microsoft проведет онлайн-мероприятие Xbox Games Showcase, на котором компания собира...
Чип Qualcomm Snapdragon 875G будет предс...
Чип Qualcomm Snapdragon 875G будет предсПроизводством чипа Qualcomm Snapdragon 875G будет заниматься компания Samsung, об этом было известно в на...
Смартфон Realme X50 5G выходит в Европе...
Смартфон Realme X50 5G выходит в ЕвропеКомпания Realme объявила о том, что смартфон Realme X50 5G и наушники Realme Buds Q будут представлены в ...
Как пользоваться смартфоном Honor без Go...
Как пользоваться смартфоном Honor без GoСкоро уже исполнится год с того момента, как смартфоны Huawei и Honor попали под санкции США, вследствие ...
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухкан...
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканВидеорегистраторы в традиционном исполнении имеют общие недостатки, заключающиеся в необходимости съема с...
Ролевая игра Genshin Impact с открытым м...
Ролевая игра Genshin Impact с открытым мКитайская студия miHoYo подтвердила выход ролевой игры Genshin Impact с открытым миром. Выход состоится 2...
Представлен 7-дюймовый смартфон Tecno Sp...
Представлен 7-дюймовый смартфон Tecno SpКомпания Tecno пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей моделью Tecno Spark Power 2, которая оценена...
Где купить ванну в Украине высокого каче...
Где купить ванну в Украине высокого качеКапитальный ремонт предполагает полную замену канализации и сантехники. У тех, кто сталкивается с подо...
Представлен одноплатный ПК Axiomtek MIRU...
Представлен одноплатный ПК Axiomtek MIRUКомпания Axiomtek представила одноплатный ПК MIRU130, который ориентирован на системы машинного зрения и ...
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCamОбзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCam
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки оконОбзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor