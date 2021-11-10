Вскоре Apple выпустит патч, который исправит важную проблему с iPhone 13

Вскоре после выпуска iPhone 13 разборка iFixit показала, что Face ID перестает работать, если дисплей был заменен сторонней ремонтной мастерской, если только они не перенесли микроконтроллер с исходного экрана. Apple скоро решит проблему с помощью предстоящего обновления программного обеспечения, поэтому Face ID по-прежнему будет работать даже без замены чипа на новый дисплей. «Решение будет доступно в грядущем обновлении программного обеспечения», — сообщили изданию Engadget в Apple. Переместить микроконтроллер с оригинального экрана устройства на замену — нелегкая задача. Компания iFixit отметила, что необходим микроскоп, чтобы провести столь тонкую работу. Это могло поставить независимые ремонтные мастерские, не входящие в сеть независимых поставщиков услуг по ремонту Apple, в затруднительное положение, поскольку для замены экрана и замены микроконтроллера требуется больше времени и специального оборудования.

И, естественно, стоимость такого решения по итогу будет гораздо выше, что приведет к определенному дискомфорту со стороны пользователей. Неясно, когда Apple выпустит обновление программного обеспечения для устранения проблемы, хотя остаются вопросы о том, почему функция Face ID вообще перестала работать, если микроконтроллер не был перемещен. Возможно, это какой-то программный сбой, но всё указывает на то, что компания Apple просто хочет получить больше возможностей для заработка на своей же технике.