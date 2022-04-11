Второй сезон Halo Infinite Lone Wolves выйдет 3 мая 2022 года

Сегодня был выпущен новый трейлер предстоящего второго сезона Halo Infinite, который будет доступен в начале следующего месяца. В прошлом месяце разработчик 343 Industries обнародовал свои планы и несколько концепций, включая приведенное ниже изображение, на котором изображены спартанка Сигрид Эклунд и спартанец Хьеу Дин.

343 Industries также объяснила, что трек бесплатного боевого пропуска Halo Infinite Season 2 будет иметь больше возможностей для настройки, чем в предыдущем сезоне, а также подтвердил, что игроки смогут заработать 1000 CR с премиальным боевым пропуском. «Во время 2-го сезона мы также будем выпускать обновления плейлистов, изменения баланса, новые режимы и карты, в частности одну карту Арены под названием «Catalyst» и одну карту BTB под названием «Breaker». Среди новых режимов — «Последний выживший спартанец» — режим полного уничтожения, а также еще один новый режим под названием «Захват земель», а также возвращение обновленного, любимого всеми режима «Царь горы». Вы узнаете больше, погружаясь в историю 2-го сезона — сочетание видеороликов, сюжетных событий, предметов боевого пропуска и многого другого, воплощающих тему «Одиноких волков».