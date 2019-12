Wargaming провела «Стрим года», где рассказала о планах на будущее

Недавно Wargaming провела «Стрим года» в Москве, где в окружении блогеров, разработчиков и фанатов рассказала о своим планах на следующий год. За самой четырехчасовой трансляцией следило больше 2,5 миллиона человек.

Битва блогеров

В начале 2020 года в World of Tanks пройдет «Битва блогеров», которая станет главным зимним событием предстоящего года.«Битва блогеров» — масштабный игровой ивент, впервые проводившийся в 2018 году. В нем принимают участие медиаперсоны, широко известные среди игроков World of Tanks. У каждого из них есть своя команда поддержки, которой необходимо набирать очки в специальном игровом режиме. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.В этом году только в отборочном этапе, во время которого необходимо было отдать свой голос за своего любимого блогера, приняло участие более 500 тысяч «танкистов».Голосование, проводившееся среди пользователей, определило наиболее популярных блогеров World of Tanks с самой играющей аудиторией, ими стали Amway921, Yusha и KorbenDallas. Блогер LeBwa (Левша) попал в финал автоматически — как победитель прошлогодней Битвы.На этот раз в «Битве блогеров» будет представлен новый формат боев, финальная механика которого пока находится в разработке.

Боевой пропуск

Весной 2020 года в World of Tanks появится Боевой пропуск.Боевой пропуск — это отличный способ разнообразить рандом, поставить себе новые цели и получить множество бесплатных наград.Боевой пропуск станет для «танкистов» хорошей возможностью получать ценные награды, делая в игре то, что они делают каждый день. Игрокам не нужно выполнять никаких новых боевых задач или миссий. Просто играть в рандоме, как и раньше. Но теперь это поощряется. За игру в рандомных боях будут начисляться очки независимо от исхода боя.Боевой пропуск состоит из уровней. За сражения в рандоме игроку начисляются очки. Переход на новый уровень будет автоматическим — после накопления определенного количества очков. За прохождение каждого уровня выдается хорошая награда в виде игрового имущества.Наиболее приятной наградой для многих игроков станет особый тип оборудования — трофейное. Это новый тип штатного оборудования, который можно прокачать до характеристик улучшенного.

Новый баланс

В 2020 году «танкистов» ждет одно из наиболее важных событий — изменение игрового баланса World of Tanks. Если обновление 1.0 преобразило игру внешне, то новый баланс изменит ее изнутри, в том числе многие элементы на уровне дизайна. Игроки смогут взглянуть по-новому на свою любимую игру.В начале следующего года в «Песочнице», отдельном тестовом сервере, на котором разработчики совместно с игроками работают над новыми возможностями в игре, мы покажем комплексные изменения касательно нового баланса. И затем вместе с «танкистами» решим, в каком виде все эти изменения попадут в игру, и попадут ли в принципе.Мы призываем всех участвовать в предстоящей «Песочнице», поскольку все, что будет происходить на этом сервере в начале года, будет отражать картину всех изменений в игре, которые произойдут весной с выходом соответствующего обновления.Предстоящая «Песочница» будет длиться либо значительно дольше предыдущих, либо пройдет в два этапа. А значит, у игроков будет время испытать все изменения в действии.

PvE-событие, приуроченное к 75-летию Победы

Новая концепция экипажа и оборудования

В конце весны игроков ждет новое игровое PvE-событие, приуроченное к 75-летию Победы. Оно станет логичным продолжением успешного режима «Последний рубеж». Если раньше «танкистам» необходимо было отражать атаки противника, то сейчас пришло время перейти в наступление.Сражения будут происходить в том числе на новой карте «Берлин». Кроме защиты своих рубежей нужно будет отвоевывать территорию врага. Это будет масштабный PvE-ивент, вобравший в себя лучшие моменты «Последнего рубежа».Мы давно обещали улучшить экипаж в игре. И, начав работать над изменениями, поняли, что косметическими правками не обойтись, необходимо полностью менять концепцию. В связи с этим в следующем году в World of Tanks появится новый экипаж.Было принято решение избавиться от отдельных специальностей танкистов. Их место займет подразделение, которое можно будет использовать на разных танках. Взаимодействие с экипажем станет более простым и гибким.Другим важным изменением станет полная переработка навыков. Изменятся и они сами, и принцип их прокачки. Теперь для каждого танка можно будет собирать различные наборы навыков под разные роли танка в зависимости от стиля игры «танкиста».Как только в игру будет введен новый экипаж, игроки смогут конвертировать накопленный опыт старых экипажей и вложить их в новые. Переход будет мягким, а все прокачанные экипажи останутся такими же в обновленной системе. Новая концепция экипажа упростит понимание всех механик для новых игроков, а для опытных «танкистов» откроет возможность «затачивать» экипаж под свои нужды для каждого конкретного танка.Естественно, серьезные изменения в системе экипажа, влияющие на роль машины в бою, должны быть поддержаны и другими игровыми механиками. Так же, как и экипаж, в игре давно не изменялась система оборудования. Существуют определенные наборы оборудования, используемые игроками для большинства танков. Однако некоторые его виды не пользуются популярностью либо по своему назначению не соответствуют духу игры. В связи с этим мы решили изменить характеристики текущего оборудования и добавить новые экземпляры для конкретных ролей машин.Наша цель — сделать так, чтобы у игрока были варианты в выборе оборудования для разных танков. И чтобы оно так же, как и новый экипаж, помогало игроку развивать машину в том направлении, которое соответствует его стилю игры.

«Стальной охотник»: новый режим

Возвращение карты «Жемчужная река»

Режим «Стальной охотник» подарил яркие впечатления игрокам World of Tanks. Поэтому в 2020 году он вновь вернется в игру и будет еще более эффектным.Для «Стального охотника» появится еще одна новая карта, которая будет отличаться как по атмосфере, так и по игровому процессу. В то же время будут исправлены некоторые недочеты старой локации. Таким образом, «танкисты» смогут оттачивать свои тактические навыки как на новой, так и на старой картах, получая вдвое больше ярких игровых эмоций.Изменения произойдут в общей прогрессии, она станет более разнообразной. Кроме того, было принято решение отказаться от системы, при которой игрок терял уровни.Прогрессия будет объединена с другим режимом — «Линией фронта». В первой половине 2020 года выйдет режим «Линия фронта», а во второй — «Стальной охотник». Таким образом, на протяжении всего года игроки смогут играть в любимые режимы.В 2020 году в игре появятся две карты. Первая из них хорошо знакома игрокам — это «Жемчужная река». Она не попала в список карт, переделанных в версии игры 1.0, хотя многие «танкисты» хотели видеть ее. Однако команда разработки понимала, что у старой версии были вопросы по балансу. Поэтому было принято решение отправить карту на доработку.Специально к 10-летию «Танков» «Жемчужная река» возвращается в игру. И это не просто возвращение, а настоящее перерождение локации. Она изменилась как в плане геймплея, так и внешне. Изменениям подверглось место действия: теперь это больше тропическая локация со знакомыми восточными мотивами.

«Берлин»

10 лет игре World of Tanks

Вторая карта получила название «Берлин». Это полностью новая локация, которая будет использоваться не только в PvE-событии, но и в случайных боях. И конечно, как и все карты после обновления 1.0, выглядеть она будет потрясающе.Прислушиваясь к просьбам игроков, мы уже давно вынашивали идею создания карты «Берлин», поскольку это знаковая локация для исторического периода, в котором находится наша игра. И вот наконец, она увидит свет в 2020 году и будет приурочена к символичной дате — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.«Берлин» встанет в один ряд с другими историческими картами, созданными ранее и ставшими любимыми у игроков: «Харьков», «Сталинград», «Минск», «Париж».2020-й — год большого юбилея в World of Tanks. Игре исполнится 10 лет. И мы собираемся как следует отметить эту дату с нашими игроками — начиная со следующей весны и до конца года. Не пропустите начало масштабных празднований!Специально к юбилею мы подготовили 5 тематических этапов. Все они будут связаны с разными вехами из жизни World of Tanks. Каждый этап будет охватывать два года и будет вдохновлен каким-то особенно важным и дорогим сердцам игроков событием. Мы вспомним все, что нас так увлекало в течение этих десяти лет. И конечно, какой же юбилей без подарков и сюрпризов! «Танкистов» ждет масса наград и интересные механики их получения.Мы планируем масштабные активности как в онлайне, так и офлайн, и они будут действительно яркими и запоминающимися. Подробности о них мы расскажем позже, следите за анонсами.