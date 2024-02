Way of the Hunter получила крупное дополнение Matariki Park

Отличные новости для поклонников виртуальной охоты и проекта Way of the Hunter — теперь у вас есть возможность изучить потрясающей красоты пейзажи Новой Зеландии, насладиться видами диких лесов, пляжей и каскадных водопадов, а также повзаимодействовать с огромным многообразием различных животных. Например, можно будет встретить оленей Самбра, гималайского тара и многих других жителей здешних районов, которые точно стоят того, чтобы посмотреть на них в оптический прицел. Всё это и гораздо больше доступно в дополнении Matariki Park, которое уже вышло и готово радовать фанатов яркими красками, необычной живностью и возможностью изучить виртуальный мир под новым углом. Кроме того, пользователь может приобрести и набор карт Map Pack 2, который открывает доступ к новой экипировке и двум новым регионом. Первый (парк Матарики) доступен уже сейчас, а второй регион планируют выпустить летом текущего года. И посмотреть есть на что — новая локация может похвастаться приличным количеством озёр, плотинами и пляжами, густыми лесами с крутыми холмами, различного рода пещерами, реками и не только. Разнообразие биомов на самом деле огромное, но главное, что на этих просторах можно встретить огромное количество диких животных — свиней, коз, уток и пятнистых оленей. Для поклонников данной игры, которые получают массу удовольствия от игрового процесса и изучения виртуального мира, это просто шикарная новость — теперь у них есть чем себя занять на сотню-другую часов.