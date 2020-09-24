Western Digital предствила новые продукты WD Purple для хранения данных

Жесткий дискНовый жесткий диск WD Purple 18 ТБ, лидирующий в отрасли по объему накопителей для видеонаблюдения, предназначен для цифровых видеорегистраторов, сетевых видеорегистраторов и аналитических устройств. Предлагая на 28% больше емкости, чем у предыдущего поколения, новый диск емкостью 18 ТБ имеет свободное место для хранения видео, эталонных изображений и метаданных на периферии для поддержки более эффективного ИИ.
НакопительНакопители WD Purple емкостью от 8 ТБ до 18 ТБ оснащены технологией AllFrame AI, которая позволяет записывать до 64 камер высокого разрешения, а также дополнительно 32 потока для аналитики глубокого обучения.
Карта памяти
Эта карта памяти microSD WD Purple емкостью 1 ТБ предназначена для камер с поддержкой AI, камер наблюдения и периферийных устройств и служит в качестве основного или резервного хранилища данных. Он основан на передовой 96-слойной технологии 3D NAND от Western Digital и обеспечивает сочетание сверхвысокой долговечности с до 500 циклов P / E и поставляется с емкостью 1 ТБ, 512 ГБ, 256 ГБ, 128 ГБ, 64 ГБ и 32 ГБ.
Прочная и долговечная карта microSD WD Purple устойчива к атмосферным воздействиям и влажности, а также выдерживает температуру от -25 ° до 85 ° C.