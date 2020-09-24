Western Digital предствила новые продукты WD Purple для хранения данных

Western Digital анонсировала расширенное семейство решений для хранения данных WD Purple, включая самый большой в отрасли жесткий диск для видеонаблюдения 18 ТБ, а также накопитель WD емкостью 1 ТБ. Фиолетовая карта microSD SC QD101 для камер с поддержкой AI. Все накопители WD Purple оптимизированы для снижения потерь кадров и пикселизации, улучшения общего воспроизведения видео и улучшения потоковой передачи.

Жесткий диск

Новый жесткий диск WD Purple 18 ТБ, лидирующий в отрасли по объему накопителей для видеонаблюдения, предназначен для цифровых видеорегистраторов, сетевых видеорегистраторов и аналитических устройств. Предлагая на 28% больше емкости, чем у предыдущего поколения, новый диск емкостью 18 ТБ имеет свободное место для хранения видео, эталонных изображений и метаданных на периферии для поддержки более эффективного ИИ.

Накопитель

Карта памяти

Накопители WD Purple емкостью от 8 ТБ до 18 ТБ оснащены технологией AllFrame AI, которая позволяет записывать до 64 камер высокого разрешения, а также дополнительно 32 потока для аналитики глубокого обучения.

Эта карта памяти microSD WD Purple емкостью 1 ТБ предназначена для камер с поддержкой AI, камер наблюдения и периферийных устройств и служит в качестве основного или резервного хранилища данных. Он основан на передовой 96-слойной технологии 3D NAND от Western Digital и обеспечивает сочетание сверхвысокой долговечности с до 500 циклов P / E и поставляется с емкостью 1 ТБ, 512 ГБ, 256 ГБ, 128 ГБ, 64 ГБ и 32 ГБ.

Прочная и долговечная карта microSD WD Purple устойчива к атмосферным воздействиям и влажности, а также выдерживает температуру от -25 ° до 85 ° C.

Доступность:

Жесткий диск WD Purple 18 ТБ будет доступен в октябре 2020 года, а карта microSD WD Purple SC QD101 1 ТБ, как ожидается, будет доступна в ноябре 2020 года.