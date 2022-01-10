Wi-Fi 6 получает больше функций для расширенных приложений

На этой неделе Wi-Fi Alliance выпустил новое обновление стандарта Wi-Fi 6, предлагающее новые функции для улучшения управления питанием устройств в корпоративных средах и IoT. Wi-Fi 6 Certified Release 2 включает в себя новые усовершенствования режима низкого энергопотребления и спящего режима, включая целевое время пробуждения (TWT), увеличенное время сна и динамическое многопользовательское пространственное мультиплексирование энергосбережения (SMPS), что позволяет оптимизировать энергопотребление нескольких устройств с батарейным питанием.

Новые функции позволяют нескольким устройствам получать длительные периоды сна, предусматривают определенное время «пробуждения» для передачи данных и обеспечивают динамическое отключение избыточных цепочек приема для оптимизации энергопотребления в сетях Wi-Fi Certified 6 Release 2. Функции управления питанием приносят пользу средам умного дома, умного города и Интернета, а также позволяют использовать беспроводную связь для повышения ее роли в предоставлении приложений.