Wi-Fi репитер iMice можно использовать и как повторитель сигнала, и как основной роутер, так как iMice может подключаться к Ethernet или Wi-Fi.

Wi-Fi репитер iMice можно использовать в домах для усиления сигнала в дальних комнатах или на улице либо подключить к проводной сети для трансформации в беспроводную.

На корпусе репитера есть кнопки управления: включение, доступ к сети, активность LAN, режим WPS и кнопка сброса.

Wi-Fi репитер iMice поддерживает беспроводные сети с частотой 2.4 ГГц и скорость передачи данных до 300 Мб/с.

В комплекте с репитером идет вилка для подключения, кабель LAN и инструкция. Приобрести можно Wi-Fi репитер iMice на площадке AliExpress за 10 долларов.