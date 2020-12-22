Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 поступил в продажу

TP-LINK объявила о старте продаж Wi-Fi роутера Archer AX73.

Стандарт Wi-Fi 6 обеспечивает пропускную способность до 5400 Мбит/с. Роутер легко справляется с любыми задачами: онлайн игры, трансляции в 8K разрешении, до 200 подключенных устройств и так далее.

Двухуровневый корпус Archer AX73 не только подчеркивает современный дизайн устройства, но и улучшает охлаждение роутера, что в итоге гарантирует стабильное соединение. Шесть антенн увеличивают радиус покрытия роутера.

В роутере установлен трехъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц. Доступные разъемы: порт USB 3.0, 4 гигабитных порта LAN, гигабитный порт WAN.

TP-LINK Archer AX73 отличается простой настройкой, с которой справится любой рядовой пользователь. Кроме того, устройство оснащено функцией HomeShield - это функция безопасности TP-Link, которая обеспечивает защиту домашней сети и устройств интернета вещей.

TP-Link Archer AX73 доступен в онлайн-продаже у розничного ритейлера DNS. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 6990 рублей.
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