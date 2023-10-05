Windows 10 в два раза популярнее Windows 11

Сегодня появилась информация о том, что операционная система Windows 11 всё ещё далеко позади своего предшественника — Windows 10. Несмотря на то, что Windows 11 была запущена два года назад, доля рынка всё равно у «десятки» больше. Согласно данным американской компании StatCounter, Windows 10 удерживает огромную долю рынка операционных систем на базе Windows в мировом масштабе — речь идёт про 71,64%, в то время как у Windows 11 всего лишь 23,61%. После Windows 10 и Windows 11 идут Windows 7 с 3,34% рынка, Windows 8.1 с 0,61%, Windows 8 с 0,35% и Windows XP с 0,35%. Да, до сих пор кто-то пользуется Windows XP. Несмотря на то что Windows 11 является второй по популярности операционной системой Windows на данный момент, можно сказать, что темпы её внедрения не так велики, как у Windows 10.

Windows 10 имела 32,84% от текущего рынка спустя два года после своего запуска в 2015 году, что на 10% больше, чем у Windows 11 за тот же период. Относительно скромная доля рынка Windows 11 объясняется её неоднозначным приёмом со стороны аудитории и ограничениями в плане аппаратной платформы. В момент выпуска операционная система получила много критики за измененное меню Пуск и панель задач, которые потеряли некоторые функции Windows 10. Также операционная система получила тонну критики за то, что она не работала без TPM-модуля шифрования, хотя потом нашли способ это требование отключить. Но доля рынка вырастет, когда в Windows 11 интегрируют функции на базе ИИ — уже совсем скоро.
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