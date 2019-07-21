Windows 10 вынуждены установить обновление 1903

2019-07-21, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Обновление версии 1903 ; [80]
Обновление Windows 10 за октябрь 2018 года, известное как номер версии 1809. Эта версия была первоначально отложена из-за ошибки, обнаруженной в последнюю минуту, но также имела много проблем в последующие месяцы. Это сильно повлияло на принятие версии 1809: по данным AdDuplex, только 30% компьютеров с Windows 10 используют ее. Большинство из 58% по-прежнему на Build 1803.

В частности, около 58% пользователей имеют версию Windows 10, которой больше года, и поэтому у нее не было самых последних обновлений безопасности. Чтобы исправить это, Microsoft постепенно вынудит 1803 пользователя установить обновление 1903 в течение следующих четырех месяцев. Поддержка версии 1803 истекает 12 ноября. До этого времени, пользователи получат уведомление об обновлении. Тем не менее, обновление 1903 года является обязательным в конце этого периода.

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