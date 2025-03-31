Windows 11 больше не установить без интернета

Компания Microsoft окончательно ужесточает требования к подключению к интернету при установке Windows 11 — в последней инсайдерской сборке операционной системы компания заявила, что удалит известный обходной скрипт, который позволял пользователям пропускать необходимость подключения к интернету и входа в учётную запись Microsoft при первом запуске нового ПК. Как сообщает Windows Central, ранее Microsoft уже требовала подключение к интернету, но пользователи могли обойти это ограничение с помощью команды bypassnro.cmd.

Это было полезно при настройке компьютеров для бизнеса, вторичных пользователей или для тех, кто принципиально не хочет привязывать систему к учётной записи Microsoft. Компания объясняет эти изменения соображениями безопасности, заявляя, что удаление скрипта bypassnro.cmd направлено на повышение безопасности и улучшение пользовательского опыта в Windows 11. Microsoft уверена, что это изменение гарантирует завершение установки всеми пользователями с интернет-соединением и учётной записью Microsoft. Поскольку команда bypassnro.cmd уже отключена в последней бета-версии, вскоре это ограничение появится и в стабильных сборках Windows 11. Однако пока ещё существует возможность включить обход вручную с помощью изменения реестра. Для этого можно открыть командную строку при первой настройке (нажатием Shift + F10) и ввести соответствующую команду. Тем не менее, нет гарантии, что Microsoft не заблокирует этот метод в ближайшем будущем.