Windows 11 будет уведомлять о неподдерживаемом железе

В настоящее время Microsoft экспериментирует с двумя новыми методами предупреждения пользователей Windows 11 о том, что они установили операционную систему на неподдерживаемом оборудовании. В последних тестовых сборках Windows 11 на обоях рабочего стола появился новый водяной знак, а также аналогичное предупреждение на целевой странице приложения настроек. Если тестовая сборка выполняется на неподдерживаемом оборудовании, водяной знак на рабочем столе просто указывает «системные требования не выполнены» и отображается рядом с номером сборки, который отображается только в ознакомительных или предварительных версиях Windows. Он похож, но менее заметен на полупрозрачный водяной знак, который появляется в Windows, если вы не активировали ОС. Пользователь Twitter Albacore впервые заметил предупреждение о настройках ранее в этом месяце.

Однако неясно, намерена ли Microsoft широко включить это предупреждение на обоях рабочего стола. Производитель программного обеспечения недавно сообщил, что будет тестировать новые дополнения к Windows 11, которые могут не попасть в окончательный вариант. Тем не менее, эти новые предупреждения являются признаком того, что Microsoft хочет изменить внешний вид Windows 11 на неподдерживаемом оборудовании. Минимальные требования Microsoft к оборудованию для Windows 11 вызывают споры, особенно потому, что ОС официально поддерживает только процессоры Intel 8-го поколения Coffee Lake или Zen+ и Zen 2 и выше. Этот шаг оставил позади миллионы ПК, но есть простой способ обойти это ограничение и установить Windows 11. Теперь любой, кто использовал этот обходной путь, может начать видеть эти предупреждения в будущих обновлениях Windows 11.
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