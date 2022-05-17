Windows 11 проанализирует выбранный вами текст и предложит действия

Microsoft работает над многими новыми функциями для Windows 11 и теперь компания начала тестировать кое-что интересное: новое всплывающее окно выбора текста, похожее на то, что доступно на iPhone, iPad и Android. Windows 11 Insider Preview Build 25115 начала развертываться для тестировщиков Windows Insider с новой функцией, называемой предлагаемыми действиями. Microsoft написала в своем блоге: «Когда вы копируете дату, время или номер телефона, Windows предложит соответствующие вам действия, такие как создание событий календаря или совершение телефонных звонков с помощью ваших любимых приложений».

Новая функциональность аналогична той, что уже несколько лет доступна на Android, iPhone и iPad, где установленные приложения могут предлагать действия для определенных типов текста. В примере Microsoft с выбором телефонного номера показана кнопка для вызова на него в Microsoft Teams. При выборе даты отображаются кнопки для создания события в Outlook и приложениях Календаря Windows. Всплывающие окна при выборе текста могут быть довольно раздражающими, но в сообщении в блоге говорится, что всплывающее окно появляется только в том случае, если текст скопирован в буфер обмена и если доступно предлагаемое действие.