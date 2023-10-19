Windows 11 теперь поддерживает слуховые аппараты

Сегодня появилась интересная информация, хотя у нас пока нет официальных подтверждений. Новость заключается в том, что компания Microsoft добавила поддержку слуховых аппаратов в своей операционной системе Windows 11. Это означает, что пользователи, которые используют слуховые аппараты из-за физиологических особенностей, теперь смогут прослушивать контент непосредственно с компьютера. Этот шаг является важным прогрессом, поскольку ранее подобное не было реализовано на уровне операционной системы. Например, у компании Apple есть высокий уровень доступности на своих ноутбуках и смартфонах, но это зависит от аппаратных компонентов и некоторых функций софта, что существенно усложняет некоторые процессы мигрирования с гаджета на гаджет.

Если говорить о операционной системе, независимой от аппаратного обеспечения компьютера, то внедрение поддержки слуховых аппаратов в Windows 11 представляет собой большое преимущество. Это означает, что в будущем пользователь сможет работать с любым компьютером, независимо от его видеокарты или процессора, активировав нужную функцию и взаимодействуя с компьютером без необходимости обращаться за помощью. Странно, что такая крупная компания начала заниматься этим только сейчас, но можно предположить, что реализация подобных технологий действительно сложна и дорогостояща. И это не является источником дохода для компании Microsoft, что также приятно — значит компания делает это во благо людей.