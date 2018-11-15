Withings Pulse HR проживут очень долго

Состоялся официальный анонс нового трекера Withings Pulse HR, который отличается от конкурентов приличным временем автономной работы. Многие пользователи сообщают, что их умные браслеты и часы приходится заряжать невероятно часто — каждый вечер, к примеру. Один раз забыл зарядить свои часы и все, ты уже остался без возможности просматривать время или следить за своим пульсом. А ведь для некоторых пользователей это крайне важная функция, особенно для тех, кто более определенными видами заболеваний. У Withings Pulse HR такой проблемы возникнуть не должно, так как производитель полностью отказался от цветного дисплея, сделал упор на удобство и точную работу датчиков. Получилось весьма неплохо, особенно если учитывать, что и стоит браслет не так уж много денег.