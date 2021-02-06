World of Tanks появится в сервисе Steam

World of Tanks является одним из популярных онлайн ММО-проектов с уклоном на PvP-схватки. Игра была запущена в 2010 году и отпраздновала 10-летие. На данный момент игра имеют большую аудиторию в 160 миллионов зарегистрированных пользователей.

Пользователи которые скачают игру World of Tanks в Steam не смогут перенести свою учетную запись, объявили разработчики Wargaming, то есть игрокам придется начинать с чистого листа. Они заявляют, что поддержка кроссплатформы на данный момент неосуществима. Игроки World of Tanks в Steam будут сражаться на отдельных серверах и на самой свежей версии игры.
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