World of Tanks появится в сервисе Steam

World of Tanks является одним из популярных онлайн ММО-проектов с уклоном на PvP-схватки. Игра была запущена в 2010 году и отпраздновала 10-летие. На данный момент игра имеют большую аудиторию в 160 миллионов зарегистрированных пользователей.

Пользователи которые скачают игру World of Tanks в Steam не смогут перенести свою учетную запись, объявили разработчики Wargaming, то есть игрокам придется начинать с чистого листа. Они заявляют, что поддержка кроссплатформы на данный момент неосуществима. Игроки World of Tanks в Steam будут сражаться на отдельных серверах и на самой свежей версии игры.