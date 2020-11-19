World of Warcraft можно запустить на Apple MacBook

Компания Blizzard обновила свою игру World of Warcraft и теперь ее можно будет запустить на устройствах Apple MacBook построенных на платформе ARM. Объявление приурочено к запуску новых моделей MacBook от Apple, которые работают на SoC Apple M1. Blizzard надеется, что это позволить привлечь новых игроков.

Напомним, Apple M1 SoC имеет восьмиъядерный процессор и графический процессор, который по производительности равен решению NVIDIA GTX 1050Ti. World of Warcraft не требует слишком мощной видеокарты, поэтому графики от Apple будет хватать для игры на низких настройках.