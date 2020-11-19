World of Warcraft можно запустить на Apple MacBook

Напомним, Apple M1 SoC имеет восьмиъядерный процессор и графический процессор, который по производительности равен решению NVIDIA GTX 1050Ti. World of Warcraft не требует слишком мощной видеокарты, поэтому графики от Apple будет хватать для игры на низких настройках.
Компания Blizzard обновила свою игру World of Warcraft и теперь ее можно будет запустить на устройствах Apple MacBook построенных на платформе ARM. Объявление приурочено к запуску новых моделей MacBook от Apple, которые работают на SoC Apple M1. Blizzard надеется, что это позволить привлечь новых игроков.