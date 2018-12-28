XIAOMI MIJIA умная машина для стирки и сушки с загрузкой на 10 кг

2018-12-28, Автор - Anna; Продукт - XIAOMI MIJIA; [106]
Компания официально присоединилась к индустрии стиральных машин и выпустила 10-килограммовую версию умной стирально-сушильной машины Mijia. Она имеет загрузку белья до 10 кг и сушку 6 кг, что позволяет удовлетворить ежедневные потребности большой семьи.

Система подачи воды настроена таким образом, чтобы объем воды соответствовал количеству загруженного для стирки белья. Это позволяет избежать дополнительных затрат и перерасхода воды. Продукт оснащен ведущим в отрасли двигателем переменной частоты BLDC, который обеспечивает точное, стабильное, эффективное, энергосберегающее и бесшумное управление ритмом стирки. Максимальная скорость отжима 1400 об/мин, что обеспечивает быструю стирку в течение 1 часа.

Технология сушки горячим воздухом с конденсацией позволяет одновременно сушить несколько предметов одежды. Он имеет постоянный контроль температуры, благодаря которому высушенная одежда может выглядеть как выглаженная ткань. Существует 21 режим стирки. Соответствующее приложение для мобильных устройств сможет уведомлять вам о ходе стирки, оставшемся времени и окончании процесса.

10-килограммовая версия умной стирально-сушильной машины Mijia на стоит 364 доллара, но первый покупатель заплатит 291 доллар. Официальные продажи стартуют с сегодняшнего дня.

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