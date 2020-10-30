XIaomi представила холодильник 21Face 5G

Мы уже давно перестали удивляться тому, что компания Xiaomi выпускает самые различные устройства, некоторые из которых слабо вписываются в ассортимент гаджетов производителя. С другой стороны, нужно понимать, что некоторые такие гаджеты в итоге действительно становятся успешными. К примеру, недавно производитель уже показал умный холодильник, а теперь пришло время посмотреть на новинку XIoami 21Face 5G. Это действительно очень умный и технологичный холодильник, который при всех своих преимуществах обладает просто смешным ценником в 750 долларов. Даже обычный телевизор за эти деньги не всегда получается приобрести, что уж говорить о более продвинутом решении с датчиками, сканерами и прочими особенностями. Ждем в России?