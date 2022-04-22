XMG выпустила профессиональную рабочую станцию ​​STUDIO

XMG изначально позиционировался как производитель качественных европейских ноутбуков, но недавно компания расширилась и стала выпускать модели форм-фактора настольных компьютеров. Помимо игровых сборок, XMG теперь предлагает систему STUDIO, специально предназначенную для творческих профессионалов в области аудио и видео.

Эта новая модель может быть оснащена высокопроизводительными графическими процессорами Intel Alder Lake и Nvidia RTX 3000-й серии и оптимизирована для обеспечения превосходного воздушного потока и бесшумной работы даже при высокой нагрузке.

Варианты процессоров варьируются от Core i5-12600K для базовой конфигурации до Core i9-12900K для топовой версии. XMG включает в себя материнскую плату Asus Prime Z690 -P D4, которая была тщательно протестирована для обеспечения максимальной совместимости со многими популярными аппаратными и программными решениями для создания аудио/видеоконтента. Графический процессор не является обязательным, так как звуковые дизайнеры могут не нуждаться в этом компоненте, однако создатели видеоконтента могут оснастить систему графическими решениями от RTX 3050 до high-end RTX 3090 .

Системы STUDIO поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 из серии Corsair Vengeance LPX, а устройство для хранения состоит из трех M.2 + трех 2,5-дюймовых отсеков + дополнительного 3,5-дюймового отсека общей емкостью 48 ТБ. В зависимости от компонентов система может быть оснащена блоками питания Seasonic Focus Plus мощностью от 550 до 1000 Вт.

XMG предлагает корпус Fractal Design Torrent Compact с двумя массивными 180-мм вентиляторами. Для улучшения воздушного потока системы STUDIO также оснащены дополнительным Noctua NF-A 12x25 PWM в формате 120 мм сзади. Сборки с высокопроизводительными графическими процессорами также могут быть оснащены двумя дополнительными 120-мм вентиляторами Noctua Chromax на нижней стороне. Для охлаждения процессора XMG предлагает кулер Noctua NH-U12A, а все характеристики вентиляторов предварительно настраиваются перед отправкой, чтобы обеспечить баланс между низкими температурами и бесшумной работой.