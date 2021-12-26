XPG выпустила мышку со встроенным SSD

Компания по производству игровых аксессуаров XPG, по-видимому, решила выйти далеко за рамки обычной игровой периферии, потому что она только что представила концептуальную мышь для CES 2022 со встроенным высокоскоростным SSD-накопителем, вставленным внутри корпуса устройства. Игровая мышь XPG Vault — это проводная мышь USB Type-C, которую компания называет «игровой библиотекой на ладони». Модель-прототип поддерживает до 1 ТБ памяти, которая может работать со скоростью 985 МБ/сек. Хранилище можно контролировать с помощью игрового программного обеспечения XPG. И хотя внешне новинка похожа на вполне стандартную игровую мышь, на деле это полноценное хранилище с внушительным объёмом встроенной памяти, которую можно использовать в различных целях.

С другой стороны, стоит отметить, что в целом мыши со встроенным USB-накопителем не являются чем-то необычным, хотя в последнее время мы не видели ничего примечательного в этом направлении. С другой стороны, мы сильно сомневаемся в том, что такого рода мышка будет пользоваться спросом на самом деле — это слишком специфический гаджет, который явно создавали для необычной аудитории. Да и пока что это лишь концепт, а не серийная модель, так что говорить о потенциальных возможностях продукта пока что рановато. Но будем надеяться, что производители покажут на CES 2022 как можно больше интересных новинок, которые привлекут внимание аудитории и потом отправятся в продажу как серийный продукт для широкой аудитории.