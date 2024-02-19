Xbox Cloud Gaming будет поддерживать купленные игры

Когда сервис Xbox Cloud Gaming был ещё в зачаточном состоянии (примерно в конце 2019 года), Microsoft пообещала, что игроки смогут играть в свои приобретённые игры через облако — это было ещё в 2020 году. Эта функция пока что так и не появилась, оставив Xbox Cloud Gaming привязанным исключительно к подписке Game Pass Ultimate. Тем не менее, Microsoft всё ещё работает над этим вопросом. Стоит понимать, что Microsoft сделала большую ставку на Xbox Cloud Gaming, полагая, что это будет отличной возможностью расширить консольные и ПК-игры на огромный мобильный рынок, но развивается это направление слишком уж медленно.

Согласно последнему отчёту Newzoo, на конец 2023 года у компании Microsoft есть всего около 39,6 миллионов платящих пользователей облачного сервиса, хотя это число может вырасти до 85 миллионов уже к 2026 году. Приобретение Activision Blizzard могло бы ускорить этот процесс, но Microsoft была вынуждена продать глобальные права на облачное игровое вещание на следующие 15 лет этих игр Ubisoft. Таким образом, игроки по всему миру должны будут подписаться на Ubisoft+, если захотят играть в эти игры через облако, за исключением европейских игроков, которые защищены предыдущей сделкой Microsoft с Европейской Комиссией. Другое дело, что Microsoft пока что не реализовала возможность играть посредством облака в свои уже купленные игры, а именно эта фишка многим пользователям наиболее интересна. Будем надеяться, что вскоре ситуация поменяется.
Чехол для Nintendo SWITCH с прозрачной крышкой. Обзор DOBE i…
Скоро новогодние праздники, а это хорошая возможно порадовать близких или себя любимого. И сегодня мы рас…
PlayStation 5 Pro должны показать в самом ближайшем будущем…
Несколько дней назад в сети появились якобы слитые характеристики игровой консоли PlayStation 5 Pro, кото…
Зарядка станция для DualSense с подсветкой. Обзор VOLFOX P5-…
Изучаемая зарядная станция VOLFOX P5-102 позволяет проводить одновременную зарядку геймпадов DualSense. Е…
Для PlayStation 5 выпустят геймпад DualSense V2…
Пользователь под ником Lbabinz в социальных сетях сообщил, что канадский онлайн-магазин Best Buy выставил…
Xbox Cloud Gaming будет поддерживать купленные игры…
Когда сервис Xbox Cloud Gaming был ещё в зачаточном состоянии (примерно в конце 2019 года), Microsoft поо…
Подставка для PlayStation 4 с зарядкой геймпадов. Обзор DOBE…
Сегодня рассмотрим еще один вариант подставки для PlayStation 4 - DOBE TP4-882C. Это многофункциональное …
Зарядная станция для DualSense с адаптером питания. Обзор DO…
Изучаемая сегодня зарядная станция DOBE TP5-0521E сопровождается комплектным адаптером питания в розетку.…
Nintendo Switch 2 выйдет в середине 2024 года…
К сожалению, игровая приставка Nintendo Switch 2 до сих пор не была официально представлена, хотя специал…
Зарядная станция для DualSense с адаптером питания. Обзор DOBE TP5-0521EЗарядная станция для DualSense с адаптером питания. Обзор DOBE TP5-0521E
Охлаждающая подставка PlayStation 4 с зарядкой для геймпадов. Обзор DOBE TP4-0406Охлаждающая подставка PlayStation 4 с зарядкой для геймпадов. Обзор DOBE TP4-0406
Охлаждающая подставка для PlayStation 5 с зарядкой для двух геймпадов. Обзор DOBE TP5-0599Охлаждающая подставка для PlayStation 5 с зарядкой для двух геймпадов. Обзор DOBE TP5-0599
Подставка для PlayStation 4 с зарядкой геймпадов. Обзор DOBE TP4-882CПодставка для PlayStation 4 с зарядкой геймпадов. Обзор DOBE TP4-882C
Подставка с подсвекой для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1562Подставка с подсвекой для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1562

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor