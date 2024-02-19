Xbox Cloud Gaming будет поддерживать купленные игры

Когда сервис Xbox Cloud Gaming был ещё в зачаточном состоянии (примерно в конце 2019 года), Microsoft пообещала, что игроки смогут играть в свои приобретённые игры через облако — это было ещё в 2020 году. Эта функция пока что так и не появилась, оставив Xbox Cloud Gaming привязанным исключительно к подписке Game Pass Ultimate. Тем не менее, Microsoft всё ещё работает над этим вопросом. Стоит понимать, что Microsoft сделала большую ставку на Xbox Cloud Gaming, полагая, что это будет отличной возможностью расширить консольные и ПК-игры на огромный мобильный рынок, но развивается это направление слишком уж медленно.

Согласно последнему отчёту Newzoo, на конец 2023 года у компании Microsoft есть всего около 39,6 миллионов платящих пользователей облачного сервиса, хотя это число может вырасти до 85 миллионов уже к 2026 году. Приобретение Activision Blizzard могло бы ускорить этот процесс, но Microsoft была вынуждена продать глобальные права на облачное игровое вещание на следующие 15 лет этих игр Ubisoft. Таким образом, игроки по всему миру должны будут подписаться на Ubisoft+, если захотят играть в эти игры через облако, за исключением европейских игроков, которые защищены предыдущей сделкой Microsoft с Европейской Комиссией. Другое дело, что Microsoft пока что не реализовала возможность играть посредством облака в свои уже купленные игры, а именно эта фишка многим пользователям наиболее интересна. Будем надеяться, что вскоре ситуация поменяется.