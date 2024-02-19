Xbox Cloud Gaming будет поддерживать купленные игры…

Согласно последнему отчёту Newzoo, на конец 2023 года у компании Microsoft есть всего около 39,6 миллионов платящих пользователей облачного сервиса, хотя это число может вырасти до 85 миллионов уже к 2026 году. Приобретение Activision Blizzard могло бы ускорить этот процесс, но Microsoft была вынуждена продать глобальные права на облачное игровое вещание на следующие 15 лет этих игр Ubisoft. Таким образом, игроки по всему миру должны будут подписаться на Ubisoft+, если захотят играть в эти игры через облако, за исключением европейских игроков, которые защищены предыдущей сделкой Microsoft с Европейской Комиссией. Другое дело, что Microsoft пока что не реализовала возможность играть посредством облака в свои уже купленные игры, а именно эта фишка многим пользователям наиболее интересна. Будем надеяться, что вскоре ситуация поменяется.