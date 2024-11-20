Xbox Cloud Gaming поддерживает на 50 игр больше

Сегодня компания Microsoft начала расширять доступ к Xbox Cloud Gaming для уже существующих библиотек игр платформы Xbox. Соответственно, теперь подписчики сервиса Xbox Game Pass Ultimate могут стримить 50 игр, но только в том случае, если они их ранее уже купили. Эти 50 дополнительных игр уже можно стримить через телевизоры, смартфоны, планшеты и ПК (через веб-браузер), плюс компания Microsoft планирует в следующем году запустить облачный стриминг игр с платформы Xbox на консолях Xbox и в приложении Xbox для Windows. Расширение связано с долгосрочным проектом Microsoft, известным под кодовым названием Project Lapland (он же Project xCloud). Стоит напомнить, что изначально запуск Project xCloud с поддержкой стриминга библиотек был запланирован на 2020 год, но этого не произошло.

Позже, в 2022 году, Microsoft снова анонсировала поддержку библиотек игр на Xbox Cloud Gaming, но релиз функции снова отложили до лучших времён. Это связано с высокой сложностью подготовки тысяч игр для серверов Xbox Cloud, включая синхронизацию сохранений, обновлений игр и другие технические аспекты. Но постепенно разработчики справляются с поставленной задачей и расширяют доступ к играм. Кроме того, Microsoft планирует предоставить пользователям возможность покупать игры в мобильном приложении Xbox для Android, но пока что всё зависит от того, как пройдёт суд над компанией Google. Это может изменить рынок видеоигр на платформе Android и за её пределами.
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