Xbox Cloud Gaming позволит стримить любые игры

Позже в этом году Microsoft планирует добавить в Xbox Cloud Gaming гораздо больше игр, что позволит подписчикам Xbox Game Pass Ultimate транслировать большую часть своей собственной игровой библиотеки. «Мы рады сообщить, что позже в этом году мы намерены предоставить участникам Xbox Game Pass Ultimate возможность играть из облака, выбирать игры, которые у них уже есть или которые они приобрели вне библиотеки Xbox Game Pass», — говорится в сообщении компании. Это расширение сделает Xbox Cloud Gaming намного более ценным ресурсом, открыв сервис для потенциально тысяч игр.

Правда, стоит сразу отметить, что Microsoft говорит только про «избранные игры», поэтому ясно, что не каждая игра для Xbox будет доступна, и компания больше ничего не говорит о своих планах в направлении расширения арсенала доступных проектов. Но похоже, что цель состоит в том, чтобы охватить большинство игр, которые у вас уже есть в вашей библиотеке. Первоначально Microsoft обещала расширить свою потоковую передачу Xbox Cloud Gaming до полной библиотеки игр еще в 2020 году, но этого так и не произошло. «В 2020 году мы дадим геймерам возможность транслировать из облака игры для Xbox, которые у них уже есть или которые они купят», — заявил глава Project xCloud Карим Чоудри в ноябре 2019 года. Расширение Xbox Cloud Gaming за пределы игр из Game Pass является частью более широкой инициативы Microsoft Xbox Everywhere, которую компания представит на этой неделе, что, безусловно, является отличной новостью.