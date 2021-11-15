Xbox Design Lab возвращает прорезиненные ручки и металлическую отделку

В преддверии запуска Xbox Series X Microsoft на короткое время прекратила производство настраиваемых контроллеров Xbox в рамках своей программы Xbox Design Lab. Теперь Design Lab возвращает прорезиненные ручки и добавляет еще несколько вариантов металлической отделки. Черные прорезиненные ручки доступны для задней части корпуса и боковых ручек. Компания также добавила парочку свежих новых цветов для контроллеров.

Также появилось больше металлических цветов отделки. Цена на настраиваемый контроллер составляет 69 долларов. Услуга доступна в США, Канаде и большинстве стран Европы.