Xbox Design Lab возвращает прорезиненные ручки и металлическую отделку

В преддверии запуска Xbox Series X Microsoft на короткое время прекратила производство настраиваемых контроллеров Xbox в рамках своей программы Xbox Design Lab. Теперь Design Lab возвращает прорезиненные ручки и добавляет еще несколько вариантов металлической отделки. Черные прорезиненные ручки доступны для задней части корпуса и боковых ручек. Компания также добавила парочку свежих новых цветов для контроллеров.

Также появилось больше металлических цветов отделки. Цена на настраиваемый контроллер составляет 69 долларов. Услуга доступна в США, Канаде и большинстве стран Европы.
Комментарии и отзывы Xbox Design Lab
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