Xbox Elite Controller Series 2 пользуется спросом

Какое-то время назад компания Microsoft выпустила в продажу геймпад Xbox Elite Controller Series 2, который стоит 180 долларов и обладает довольно неплохим перечнем заметных преимуществ и особенностей. Однако многие финансовые аналитики были уверены, что компания не сможет продавать устройство успешно, так как кто будет отдавать за геймпад стоимость консоли или хорошей видеокарты? Теперь ситуация изменилась, так как аналитики сообщили, что в 2019 году геймпад Xbox Elite Controller Series 2 стал самым популярным аксессуаром для ПК. Это говорит о том, что геймеры все же готовы отдавать такие большие деньги за устройство для игры за компьютером с комфортом. Правда, не совсем понятно, почему первая версия осталась позади и не набрала популярность.