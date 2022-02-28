Xbox Game Pass может появится в Steam

Основатель и владелец Valve Гейб Ньюэлл дал несколько интервью в рамках запуска Steam Deck, и в одном из них он сказал, что Game Pass может появиться на платформе Steam, если Microsoft захочет.

На данный момент игры Game Pass по-прежнему не работают в Steam Deck просто потому, что пока невозможно установить Windows на платформу. Это должно произойти, как только Valve и AMD выпустят драйверы GPU. "Я не думаю, что это то, что, по нашему мнению, нам нужно делать самим, создавая службу подписки в настоящее время. Но для их клиентов это явно популярный вариант, и мы были бы более чем счастливы сотрудничать с ними, чтобы получить Game Pass в Steam. Мы много разговаривали с людьми на эту тему. Если ваши клиенты этого хотят, вы должны выяснить, как это сделать. Вот где мы находимся." В интервью Гейб Ньюэлл также объяснил позицию Valve в отношении игр с блокчейном и NFT. По его словам, речь идет больше об актерах, которые в настоящее время работают в этой сфере, чем о самой технологии.