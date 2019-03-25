Xbox One S All-Digital выйдет 7 мая

На просторах интернета появилась информация о том, что консоль Xbox One S All-Digital уже 7 мая отправят в продажу. Консоль отличается от оригинально модели исключительно отсутствием дисковода. То есть, вы не сможете в эту консоль вставить диск и если вы большой фанат коробочных версий игр, то это проблема. Если же вы не покупаете диски и все игры вы берете в цифровом виде, то самое время посмотреть в сторону этой новинки, ведь за свои деньги она даст вам просто отличный набор возможностей. Это самое доступное игровое решение на рынке, которое конечно имеет свои недостатки, но в целом это крайне крутая штука. Осталось только узнать цену на версию без дисковода и можно будет говорить о конкуренции с оригинальной моделью игровой приставки.